Con la ilusión de acercar la magia de los grandes clásicos infantiles al teatro, Darío Núñez presentará «Musicales de Ensueño», una propuesta que combinará actuación, canto y danza en un espectáculo pensado para disfrutar en familia.

Las funciones se realizarán el viernes 31 de julio a las 19:00 y el domingo 2 de agosto a las 18:00 en la Sala de Cultura Municipal.

Durante una entrevista en vivo durante el programa Grassi.com, Núñez contó que la idea nació de una inquietud personal. «Un día me desperté y dije: ‘Tengo ganas de hacer algo para chicos, musicales'», expresó. A partir de ese momento comenzó a darle forma al proyecto junto a su familia, que fue la primera en recibir la propuesta y apoyarlo desde el inicio.

La producción fue creciendo con el paso de los meses. En un primer momento, el objetivo era interpretar canciones de las películas infantiles más populares. Sin embargo, la iniciativa evolucionó tras la realización de un casting en el que participaron más de 20 personas entre actores, cantantes y bailarines.

«Esa idea fue mutando hasta transformarse en los cuentos representados por actores, con los cantantes interpretando las canciones más conocidas de cada historia y bailarines que le dan vida a cada escena», explicó.

El espectáculo estará compuesto por diez cuadros musicales, unidos por el relato de una abuela que irá guiando al público a través de distintas historias. Sobre el escenario se combinarán actuaciones, coreografías y las canciones más representativas de clásicos infantiles.

Entre los personajes que formarán parte de la propuesta habrá historias tradicionales como La Bella y la Bestia y 101 Dálmatas, además de producciones más recientes como Coco, Enredados y Frozen, buscando convocar tanto a los más pequeños como a los adultos.

Consultado sobre el desafío de atraer a los niños en una época marcada por la tecnología y las pantallas, Núñez aseguró que confía en el valor de la experiencia teatral.

Además, destacó que la propuesta no está dirigida únicamente a los chicos, sino que los adultos también son atraídos por la producción:«Muchos adultos me dijeron que no tienen niños para llevar, pero que igualmente van a ir a ver el espectáculo».

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