Domselaar: entregaron una caminadora al centro de jubilados

El intendente de San Vicente visitó a los adultos mayores y además dialogó sobre los proyectos vigentes para mejorar la salud.

En el marco de un programa de acompañamiento continuo a las instituciones, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó jornadas de encuentro con adultos mayores en las localidades de Domselaar y Alejandro Korn. El objetivo de las visitas fue dialogar sobre los proyectos vigentes y reforzar la infraestructura de estos espacios comunitarios.

En Domselaar, el jefe comunal visitó el Centro de Jubilados para conversar con sus integrantes sobre las actividades que allí se desarrollan. Durante el encuentro, se realizó la entrega de una caminadora destinado a la puesta en marcha de una “Estación Saludable” propia dentro del centro.

Además, el intendente se comprometió a completar este espacio con otros equipamientos con el objetivo de ampliar las opciones para la actividad física y el cuidado integral de la salud.

“Acompañamos la puesta en valor de estos espacios que fortalecen la salud y promueven la actividad física de nuestros adultos mayores”, destacó Mantegazza.

IMPULSO RECREATIVO EN ALEJANDRO KORN

La agenda continuó en el Centro de Jubilados de Alejandro Korn, donde junto a Daniela Lassalle, Paula Pereyra y Esther López, el intendente compartió una charla sobre los proyectos que la institución impulsa para la comunidad.

Para potenciar estas iniciativas, se hizo entrega de juegos de mesa, un equipo de sonido y equipamiento de gimnasio que permitirá ampliar las propuestas recreativas y de entrenamiento.

Estas acciones forman parte de una política integral del Municipio de San Vicente para garantizar que los adultos mayores cuenten con espacios adecuados para el esparcimiento, la integración social y el bienestar físico.

“Seguimos acompañando a cada institución para impulsar el bienestar y la participación activa de quienes tanto han dado por nuestra comunidad”, concluyó el mandatario sanvicentino.

