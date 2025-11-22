Esta es la propuesta ideal para el último feriado puente del año. La misma tendrá lugar de 11:00 a 22:00 y es con entrada libre y gratuita.

Este festejo organizado por el Municipio de General Belgrano se llevará a cabo en el Predio Mateo Bruzzo, Río Salado.

La edición de este año ofrecerá un patio de comidas, desfile criollo, paseo de artesanos y emprendedores, sector de juegos infantiles para que los más chicos de las familias también puedan disfrutar, shows en vivo y música.

