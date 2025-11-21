La Municipalidad de Brandsen informa que se llevaron adelante las jornadas del Operativo DNI en la Plaza Brandsen y en la localidad de Jeppener, acercando trámites esenciales a vecinos y vecinas del distrito.

El miércoles 19, en la Plaza Brandsen, los vecinos pudieron realizar trámites de DNI, partidas, certificados y empadronamientos de manera ágil y gratuita. El Intendente Municipal Fernando Raitelli estuvo presente acompañando el trabajo del equipo provincial y el acceso de la comunidad a estos servicios.

El operativo continuó el jueves 20 en Jeppener, brindando la misma atención a las familias de la localidad y facilitando la realización de gestiones sin necesidad de traslados ni demoras.

Contamos con la presencia del equipo de @registropba y del Director Provincial del Registro de las Personas, Gustavo Pastorive, con quienes se trabajó de manera articulada para garantizar el desarrollo de ambas jornadas.

