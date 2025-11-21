Se realizaron tareas de desagüe y nivelación de calles. Además, se intensificaron las tareas de corte de pasto, recolección de ramas y mantenimiento de caminos rurales y espacios públicos.

La Municipalidad continúa desarrollando estas tareas de manera sostenida en los distintos barrios del Distrito. En lo que respecta al barrio La Parada se realizaron intervenciones en las calles Margaritas y Bayo, entre Violetas y Las Rosas.

«Las tareas fueron posibles gracias a la organización y el compromiso de los vecinos, que aportaron la tosca necesaria para avanzar en estas calles», dijeron desde el Municipio, que acompañó la iniciativa poniendo a disposición la maquinaria y el personal para realizar la nivelación y el acomodamiento del material.

Además, se llevaron adelante trabajos de zanjeo en calle Los Indios -desde el Parque Biosaludable hasta Altos de Brandsen-, en calle Mercante y en distintos sectores de Achával. También se realizaron tareas de entubado en el barrio Los Naranjos para mejorar el escurrimiento del sector.

A esto se sumaron intervenciones con equipos municipales en Achával, en calle 7, en barrio República y sobre Ruta 210, km 61.800, junto con el trabajo del tractor y hoja de arrastre en el camino rural 10 de Noviembre.

Los equipos de espacios verdes realizaron cortes de pasto y mantenimiento en plazas y espacios públicos, incluyendo la Plaza Elvio González. En paralelo, se efectuó la recolección de ramas en zona Centro y Matadero, dentro del esquema habitual del servicio.

