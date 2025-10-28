#Policiales #Brandsen

Hace instantes se registró un accidente de tránsito en la intersección de calles Alberti y Segade, donde una motocicleta colisionó con una camioneta Ford EcoSport.

Por causas que aún se investigan, el conductor del motovehículo resultó herido y fue trasladado al Hospital Municipal Francisco Caram para su atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal, inspectores de Tránsito Municipal y una unidad del SAME.
Además, bomberos que se encontraban de civil colaboraron en la asistencia inicial.

