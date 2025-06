Desde la entidad exponen que los proyectos de las empresas para las centrales termoeléctricas que iban a instalarse en la Ciudad, carecen de permisos ambientales y hídricos.

El polo energético que iba a instalarse en la Ciudad no pudo encender sus motores, pero aquí la discusión no cesa y en esta ocasión, la Asociación Vecinos por un Brandsen Ecológico volvió a recoger el guante y emitió un comunicado a raíz de información recibida en base a pedidos de informe a los organismos competentes.

Y es por ello que en un escrito firmado por la ambientalista Cristina Juliarena, disipan algunas dudas que tuvieron durante este tiempo y brindan el resultado de sus investigaciones a la comunidad.

¿QUIÉNES MINTIERON Y DESINFORMARON?

POR Lic. Cristina E. Juliarena

La Asociación Vecinos por un Brandsen Ecológico ha recibido en las últimas semanas las respuestas a los pedidos de información realizados en los meses de febrero y marzo a los organismos oficiales competentes en la materia, sobre la posible instalación de un Polo de Generación Energética: Centrales Termoeléctricas ABASTO I, ABASTO II y dos subestaciones de las Empresas SCC POWER SA. y MSU ENERGY SA en 246 hectáreas de la Autovía 2 km 49, Parcela 618b de la Circunscripción VI (Brandsen).

Al respecto es conveniente aclararle a la comunidad y a sus instituciones, lo siguiente:

A) En la respuesta a la denuncia realizada al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires el 25 de febrero de 2025, la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de Ministerio, contesta que ambas empresas no poseían los correspondientes permisos ambientales para realizar los citados proyectos; no se había realizado ninguna evaluación técnica de la obra proyectada; no había ninguna presentación formal; tampoco habían iniciado ningún procedimiento administrativo ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (Ex-2025-08519229-GDEBA-DGAMAMGP. Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental).

B) Mientras, que la Autoridad del Agua (ADA), responde a la denuncia efectuada el día 13 de marzo de 2025, que las citadas empresas no habían concretado la finalización de los Procesos de Prefactibilidad (Fase 1) y menos, la Fase 2: de Aptitud Hidráulica, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Superficial, Aptitud de Obra de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y Aptitud de Obra para el Vertido de los efluentes líquidos.

Por lo tanto, las empresas no poseían para estos proyectos, los Permisos de Uso de Agua para cada una de las Aptitudes, Explotaciones y Vertidos solicitados, que recién se alcanzarían al finalizar la tramitación en la Fase 3. En el Informe remitido se observa que iniciaron los trámites de la Prefactibilidad en forma previa a la compra del predio en cuestión en el caso de SCC POWER y que los trámites de inicio del proceso de Prefactibilidad estaban vencidos: el de SCCPOWER el 12 de febrero de 2025 y el de MSU ENERGY, el 19 de marzo de 2025.

EL ADA especificó que ambas empresas: “No poseían permisos otorgados por esta autoridad.” (EX-2025-08543819- -GDEBA-DGAADA-SCC POWER/MSU ENERGY-BRANDSEN. Referencia: Caso 123571 Trámite 30715207962-13-401110-13).

C) Asimismo, es importante aclarar, que en distintos medios de comunicación se mencionó en forma reiterada que una de las centrales a ubicarse en Brandsen no era la misma que la localizada en el municipio Pilar, denominada Matheu III.

Sin embargo, la Secretaría de Energía presentó un escrito al Juez de la Causa, ante el cierre definitivo de las Centrales en Pilar -en el mes de febrero del 2025- y allí señaló: “…en el marco de la presente, … SCC Power Argentina S.A. y APR Energy S.R.L., en iniciar el retiro de sus instalaciones de generación”; esto es, la relocalización de dichas centrales fuera del Partido de Pilar.

Por su parte, SCC Power Argentina S.A. ha iniciado la relocalización de su central térmica desde el Partido de Pilar hacia Brandsen, bajo el nuevo proyecto denominado “Abasto I”. Y vuelve a reiterar, en el punto 2.2 Central Térmica Matheu III (Araucaria Energy / SCC Power): “… en relación con esta central, se ha tomado conocimiento de la decisión de desmovilización efectiva de las instalaciones ubicadas en Pilar, en coincidencia con el inicio del proyecto “Abasto I” en Brandsen”.

Paralelamente, el representante legal de la empresa SCCPOWER (EX Araucaria Energy) informaba al Intendente de Pilar – Federico Achaval- el plan de desmovilización y desmantelamiento de la Central Termoeléctrica Matheu III de Pilar en tres etapas, según las directivas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados de Pilar señala en sus comunicados: el “EFECTO BRANDSEN” explicitando que ante el fracaso del traslado de la Central Termoeléctrica SCC POWER SA (Ex Araucaria Energy) a Brandsen, el Juez Federal Dr. Adrián González Charvay ha denegado el nuevo pedido de los vecinos de Pilar para que finalmente dicte una sentencia definitiva de cierre y de erradicación de la Central en la localización actual. También, que haga cumplir su desmantelamiento, tal cual como fuera acordado en las distintas instancias judiciales; procedimientos y compromisos que ahora la misma empresa se niega a cumplir.

Y por último, cabe recordar que, la “emergencia energética” de nuestro país -provincia y municipio- se basa en la ausencia de Políticas de Estado con respecto a la diversificación de la matriz energética -a mediano y largo plazo- planificando y concretando el uso de las energías alternativas: biomasa, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidrógeno y otras contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o del Milenio y ratificadas tanto por la Argentina como por la provincia de Buenos Aires e impulsadas en todo tipo de sociedades a nivel global.

A esta imprevisión habitual se suman décadas de falta de inversión en la distribución de la energía eléctrica de las empresas del sector, además, de la ausencia de planificación y de ordenamiento territorial basados en un modelo territorial construido con criterios fundamentados científicamente y en razón de eso tener claro, qué actividades económicas se van permitir y a habilitar en forma sustentable, con la participación real de toda la comunidad.

