El intendente dialogó en el programa Grassi.com y lamentó la falta de apoyo en el Concejo Deliberante para avanzar en proyectos clave como la regularización de los barrios cerrados, que permitirían más recursos y un desarrollo ordenado para el municipio. “Les va a tocar gobernar en algún momento y van a tener el mismo problema”, disparó.

El último sábado, pasó el intendente local Fernando Raitelli por los micrófonos de Grassi.com y compartió detalles sobre la inversión en salud, infraestructura y sobre la regularización de los barrios cerrados, haciendo hincapié en la falta de colaboración de la oposición, algo que había mencionado en el ágape por el Día del Periodista celebrado el viernes 6 en el Palacio Municipal.

Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la regularización de los barrios cerrados y la dificultad para cobrar las tasas correspondientes. Raitelli señaló directamente a la oposición en el Concejo Deliberante: «Si nosotros tuviéramos regularizada la situación de los barrios cerrados, cada vecino podría escriturar, eso genera más confiabilidad y más predisposición para que nos paguen».

Si bien muchos ya están empadronados y tributando a partir de una ordenanza fiscal modificada, el intendente lamentó que «podríamos tener muchísimos más, podría cambiar la economía del municipio significativamente si les cobramos a todos» y fue tajante contra la oposición: «Colaboremos para que Brandsen salga adelante«.

Raitelli explicó que los proyectos para la regularización están en el Concejo Deliberante, pero «no se han tratado todavía, no está el consenso necesario y hace más de 20 años que tenemos este problema en Brandsen». Insistió en que son «decisiones políticas» y pidió la colaboración de los concejales: «Mi decisión política es regularizar esta situación porque si no, no podemos proyectar a futuro».

Remarcó que este tema ya no pasa por su persona y que tiene que ver con «el bien común de la comunidad«, incluso pensando en futuras gestiones: «La democracia permite la alternancia en el poder y les va a tocar gobernar en algún momento más tarde o temprano y van a tener el mismo problema. Entonces si yo estoy pidiendo esta colaboración es por el bien de todo Brandsen», concluyó.

Ante la pregunta de si hay diálogo o no entre los diferentes espacios políticos, fue contundente: «No creo que haya otro intendente que haya convocado tantas veces al bloque opositor. Dejenme gobernar porque me eligió la gente».

El Jefe Comunal había mencionado el viernes en la Municipalidad ante los periodistas que el Ejecutivo se sentó a dialogar con todos los barrios cerrados, logrando un acuerdo “para evitar que continúen las causas judiciales contra el municipio. Si perdiéramos esas causas, nos fundimos”, sostuvo.

“La política de Brandsen sigue futbolizada”, subrayó el oriundo de Jeppener con respecto al clima confrontativo y partidario que, según él, predomina en el HCD. “Hay sobradas demostraciones de esto en el recinto. No hay intención de continuar políticas de Estado. Yo tengo que seguir intentando lograr un consenso para ponernos de acuerdo en qué Brandsen queremos y cómo lo vamos a proyectar. Pero si no se quiere discutir el futuro, entonces lo estamos hipotecando”.

Y fue al hueso contra la oposición: “Tenemos proyectos fundamentales trabados. Proyectos que permitirían ordenar urbanísticamente el distrito, incorporar recursos y mejorar los servicios. Pero el Concejo Deliberante no los quiere aprobar. No se trata de tecnicismos, son decisiones políticas. Y hay sectores que tienen una posición cerrada, ideológica, casi extrema”.

En la charla con Grassi.com, Fernando Raitelli también habló sobre salud, obras, planta depuradora y la relación con Provincia. Todo eso lo vas a poder leer en otro artículo que saldrá próximamente en nuestro portal.

