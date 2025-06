Fernando Raitelli dijo que tomará medidas para evitar microbasurales. Habló de obras, prometió que se extenderán más allá del mes de octubre y golpeará “todas las puertas” para gestionar mejoras.

El Jefe Comunal recorrió los trabajos que se realizaron en Las Mandarinas.

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, pasó por los micrófonos de Grassi.com el pasado sábado, donde dialogó sobre la gestión municipal, las inversiones en salud e infraestructura. El intendente no eludió la autocrítica y la defensa de su administración, al tiempo que abordó las tensiones políticas con la oposición y su visión sobre el futuro de las obras en el distrito.

Al ser consultado sobre si el notable impulso de obras en el Distrito se debía a un clima preelectoral, Raitelli corrigió que, si bien se da en un momento cercano a los comicios, estos se están llevando a cabo «con una distancia un poco mayor» a la habitual de la fecha de las elecciones.

Enfatizó que las obras responden a una decisión política de mejorar los servicios y la infraestructura, más allá de los tiempos electorales. Aseguró que el nivel de trabajo se mantendrá, ya que se están subsanando problemas económicos heredados que impedían avanzar a ese ritmo y afirmó que los trabajos continuarán después de octubre, garantizando que el compromiso de su gestión es a largo plazo y busca el bienestar de todos los vecinos.

MICROBASURALES

Consultado por el problema de los microbasurales, se mostró con predisposición para solucionarlo, pero pidiendo «necesitamos colaboración de los vecinos, yo voy a estar con predisposición; necesitamos que nos acompañen, que laburemos en comunidad en ese sentido para mantener nuestro pueblo limpio», dijo.

Y fue tajante con aquellos que atenten contra el medioambiente: «Estamos trabajando para poner cámaras y los vecinos de que se acerquen a tirar la basura ahí van a ser publicados en prensa municipal».

PLANTA DEPURADORA

La situación de la planta depuradora fue otro tema de preocupación. Raitelli confirmó que se está trabajando en un nuevo proyecto con el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia, y que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) está preparando el proyecto de ejecución. Sin embargo, no pudo dar una fecha concreta para el inicio de la obra, que se estima en $15.000 millones y posiblemente se realice con fondos internacionales.

Mientras tanto, la realidad es cruda: «Están las dos bombas, se hace lo que se puede, pero el olor… ¿para qué les voy a mentir? Si no se puede estacionar en el semáforo de 210 y Belgrano porque es insoportable».

Raitelli lamentó los problemas sanitarios que esto genera en los vecinos, incluyendo «problemas respiratorios y con problemas dermatológicos por la gran contaminación». Se está buscando una solución provisoria para desviar el agua 800 metros y evitar que caiga directamente donde vive la gente.

LA ESCUELA DEL BARRIO REPÚBLICA

En cuanto a la infraestructura, el Jefe Comunal explicó que muchas obras no pudieron ejecutarse antes por limitaciones económicas. «Rendimos las obras no ejecutadas por la gestión anterior donde los fondos que dejaron depositados nos alcanzaban para hacer un 20% de la obra, no teníamos la capacidad necesaria económica para abordar la gran problemática de siempre que son los servicios, las calles, las ramas y demás», sostuvo.

Sin embargo, destacó que recientemente lograron licitar tres motoniveladoras, sumando un total de cuatro en las calles. Mencionó trabajos en el barrio Los Pinos, República (donde se abrirá la calle para la nueva escuela y se instalará todo el entubado), y la finalización de «40 calles del barrio Las Mandarinas».

Se habló del avance de la nueva escuela en el barrio República. Raitelli se comprometió firmemente con esta obra, desmintiendo que pueda quedar pendiente. «La escuela se empieza y se termina, quizás mucho antes de lo que todos esperamos», aseguró. Explicó que ya se están realizando los servicios previos como el entubado y las luminarias, y que la empresa constructora comenzará la semana próxima.

Raitelli estuvo en el barrio República en los últimos días.

LA RELACIÓN CON LA PROVINCIA

El intendente se mostró optimista por la reanudación de los trabajos en la Ruta 29, que según mencionó «arranca el lunes», evidenciando que las diferencias políticas con la provincia no han bloqueado la gestión. Asimismo, se refirió a la Ruta 215, una obra de gran envergadura que ya muestra un «avance bastante importante».

Consultado sobre la percepción de una «pelea» con la provincia que podría frenar obras, el intendente fue categórico: «No, no. Una cosa es, digamos, nosotros gobernamos porque representamos un partido político. Vamos a elección y la gente nos vota, ¿o no? Entonces yo tengo una posición política. El gobernador tenía otra en ese momento y discutimos y en el medio pasó lo que pasó en el Concejo Deliberante, y es una discusión política, no tiene que ver con la gestión».

Aclaró que, a pesar de las diferencias políticas, no le han bloqueado ninguna obra provincial. «No estamos peleados. Uno discute política, somos seres políticos, somos militantes políticos independientemente de que somos funcionarios en este momento y nos toca representar a toda la sociedad de Brandsen. Pero en ese sentido, con la gestión estamos bien», esbozó, enfatizando su compromiso de «golpear todas las puertas» para gestionar en beneficio de la Ciudad.

CALLES Y SALUD

Respecto al estado de las calles, se le consultó al intendente sobre la normalidad del deterioro invernal, sugiriendo una planificación en épocas de menor lluvia. El intendente reconoció la dificultad, pero reiteró la situación económica heredada. «Nosotros tuvimos que gastar muchísima plata con fondos municipales de obras que eran de la provincia, fondos que habían ingresado en el 2022 la municipalidad y obras que no se ejecutaron», explicó.

Remarcó que la decisión de mejorar la salud primero implicó una gran inversión, pero coincidió en la necesidad de abordar a fondo el tema de los caminos rurales y calles en el próximo verano.

Raitelli comenzó destacando la prioridad de su gestión en el sistema de salud y su decisión política de mejorarlo. Y reconoció que, si bien siempre hay necesidades en este ámbito, se partía de una base donde «no había ni siquiera guardias pediátricas en el hospital».

El intendente detalló mejoras significativas, como el aumento de la facturación del sistema SAMO de $3.5 millones a casi $60 millones mensuales, la compra de equipamiento, el pago bimestral a más de 20 profesionales y la ampliación de casi todos los CAPS.

LUMINARIAS

En cuanto al alumbrado, Raitelli dio detalles sobre la inversión en luminarias LED. «Compramos 250 para poner en los accesos, estamos con todo el acceso a Gómez, todo el recambio del 100%, ya está en ejecución el acceso a Altamirano que no tenía luminaria», detalló.

Además, anunció que se harán obras en la ruta 29 y 215 con fondos municipales y que se compraron «1000 LED a través de un leasing, compramos 250 previas a esas 1000 LED que ya está puesta, ya hemos puesto 600 luminarias LED en Brandsen».

A pesar de la importante cantidad de luminarias instaladas, reconoció que «faltaban muchísimas, cerca de 2000», y que el problema actual es el recambio y la organización del personal para cubrir la demanda histórica.

ESCUCHÁ LA NOTA

