Laura López Silva: “Muchos periodistas están ‘quemados’ y a los empresarios de medios eso no les importa”

La secretaria general y regional del Sindicato de Prensa Bonaerense dialogó con Grassi.com sobre la precarización en el rubro, el desgaste profesional y los desafíos de los cronistas en Argentina.

Laura López Silva

En el marco del Día del Periodista, Laura López Silva, secretaria general y regional del Sindicato de Prensa Bonaerense (SIPREBO), ofreció un crudo diagnóstico sobre la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de prensa en la Argentina. En diálogo con Grassi.com, la dirigente sindical abordó las condiciones laborales, salariales y emocionales del sector, en un contexto que calificó como “crítico” y de “profunda precarización”.

“Estamos tres metros bajo tierra y tratando de salir hace mucho”, resumió López Silva, al describir el panorama que atraviesa el periodismo hoy. Según explicó, los bajos salarios, la sobrecarga de trabajo y la desprotección profesional marcan el día a día de quienes ejercen la labor informativa. “Tenemos sueldos, lamentablemente, como muchos trabajadores del país, por debajo de la línea de pobreza, incluso con muchísimos años de antigüedad”, aseguró.

López Silva explicó que la combinación de sueldos insuficientes y falta de estabilidad empuja a los periodistas a multiplicar sus trabajos. Esto no solo impacta en su calidad de vida, sino también en el producto periodístico que reciben las audiencias. “La mayoría de los trabajadores de prensa tienen más de dos trabajos. El lunes al primer trabajo llegás fresco, el martes al segundo ya estás ‘quemado’, porque tenés tres trabajos. Y eso obviamente impacta directamente en la calidad de la información que uno produce”, detalló.

También remarcó que la salud mental se ha visto seriamente afectada por esta situación. “Muchos profesionales terminan pidiendo licencias psiquiátricas o psicológicas. Están quemados de la cabeza y a los empresarios de medios eso no les importa”, denunció.

A esto se suma la falta de herramientas profesionales: “En casi ninguna redacción hay correctores. Usan correctores automáticos que corrigen ortografía, pero no gramática. Hay una precarización laboral que perjudica el producto informativo y, cuando se perjudica eso, se daña el derecho de la ciudadanía a acceder a información veraz”, sostuvo.

“Nuestra deuda sería si mentimos, si publicamos información sin chequear. Pero no si rendimos menos porque tenemos que tener tres trabajos para poder vivir”, subrayó.

LAS EXCUSAS EMPRESARIAS Y LA FALTA DE CONTROL ESTATAL

Una de las críticas más fuertes de la secretaria sindical se dirigió al rol de las empresas periodísticas, que según ella se escudan en la supuesta falta de pauta oficial para justificar la ausencia de aumentos salariales. “Se amparan en que no hay pauta oficial, lo cual es una verdad a medias. Hay auspicios de YPF, de Aerolíneas Argentinas, de empresas del Estado. Y también sabemos que hay pauta por otras vías no oficiales, porque si no, no podrían sostenerse como se sostienen”, denunció.

López Silva además señaló la complicidad histórica entre empresas y gobiernos, ante la falta de voluntad política para intervenir en la defensa de los derechos laborales: “Hace más de 11 años que venimos reclamando una recomposición salarial. Ningún gobierno, ni el Ministerio de Trabajo, ha hecho algo concreto por resolver esto”, criticó.

Durante la entrevista también se abordó una situación que solía observarse en medios del interior y que ahora se ha extendido a grandes ciudades: la exigencia a periodistas de salir a buscar publicidad para sostener sus ingresos.

Consultada sobre esta práctica, López Silva reconoció que se repite en La Plata y en otras ciudades: “Sí, hay empresarios que plantean esto como una ‘oportunidad’ para ganar algo extra. En realidad es un mecanismo informal para compensar lo que no pagan como salario”, señaló. “Esto que era típico de pueblos chicos, ahora sucede también en la Capital Federal. Y es grave”, advirtió.

“NOSOTROS NO TENEMOS QUE SENTIRNOS CULPABLES”

Frente a este panorama adverso, López Silva defendió el compromiso de quienes ejercen el oficio: “Nosotros no tenemos que sentirnos culpables. No es nuestra deuda con la sociedad. Nuestra deuda sería si mentimos, si publicamos información sin chequear. Pero no si rendimos menos porque tenemos que tener tres trabajos para poder vivir”, subrayó.

En ese sentido, reivindicó el compromiso de los periodistas con su tarea: “Uno se levanta a la mañana buscando fuentes, información. A veces una nota tarda semanas o meses en producirse. El trabajo no se limita a las horas que uno pasa en la redacción. No es un trabajo administrativo”, explicó.

“HAY UN DESENCANTO GENERALIZADO CON LOS SINDICATOS”

López Silva reconoció que el Sindicato de Prensa Bonaerense, como otros gremios, ha perdido capacidad de movilización en los últimos años. “Hoy no tenemos la fuerza necesaria. Hay un desencanto generalizado con los sindicatos. Y es cierto que el sindicalismo tiene que hacer un mea culpa: durante años no se atendieron las necesidades reales de los trabajadores”, admitió.

Sin embargo, remarcó que la salida solo puede encontrarse desde lo colectivo: “Sí trabajamos en recuperar esa fuerza. Sabemos que en lo colectivo está el camino para reclamar lo que nos corresponde. No estamos pidiendo beneficios extraordinarios, ni vacaciones en el Caribe. Solo queremos tener un trabajo que nos permita llegar a fin de mes y sostenernos con un solo ingreso”, concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp