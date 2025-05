Una vecina del barrio La Parada habló con este portal y contó que ya no sabe a quién más recurrir. “Me dicen que no tienen medios para ayudar”, afirmó.

Natalia es una vecina que vive junto a su familia en una vivienda de la calle Bayo esquina Palo Borracho del barrio La Parada que se encuentra en una situación de desesperación. “No sé a quién más recurrir, hace más de un año que vengo pidiendo; llorando; rogando, por la situación que estoy pasando con mis hijos”.

El problema radica en el techo de su casa, por el cual se filtra el agua cada vez que llueve y en la tormenta de los últimos días todo se agudizó. “Pedí a Desarrollo Social para que me ayudara con las chapas de mi casa; se me llueve todo y me dicen que no tienen medios para ayudar”, amplió.

“Es verdad. No hay recursos. Estamos asistiendo como podemos, y administrando lo escaso que tenemos”, fue la respuesta desde la secretaría local.

“Tengo a mi hijo que es asmático y a mi papá con ACV. Ojalá q me puedan ayudar, ya no sé qué puerta más tocar”, expresó Natalia, esperando por una pronta solución para ella y sus hijos.

Para quien pueda o quiera colaborar, brindó su número de teléfono: 2223.438665

