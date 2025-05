El presidente del HCD habló sobre los dichos de Raúl Paz sobre el “desmanejo” del ente legislativo, habló de cambios y pidió que lo dejen trabajar tranquilo.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, Daniel Caraballo, conversó en Grassi.com el pasado sábado y respondió con firmeza a las duras críticas del ex presidente del cuerpo legislativo, Raúl Paz. Durante el diálogo, Caraballo defendió su gestión, reivindicó los cambios implementados en el Concejo y apuntó contra el legado de la administración anterior.

El motivo principal de la nota fue la reciente aparición pública de Raúl Paz, ex presidente del HCD y referente de la UCR local, quien calificó como “un desmanejo absoluto” la actual conducción del organismo. Según Paz, bajo la presidencia de Caraballo “no se cumple con el reglamento ni con la ley”, se “cambian las fechas de las sesiones y de las comisiones a su libre albedrío” y advirtió que “una ordenanza mal sancionada puede ser impugnada judicialmente”.

Frente a esos señalamientos, Caraballo se mostró sereno pero firme. “Todo lo que Raúl Paz ve mal, indica que estamos en el camino correcto”, respondió, e insistió en que su gestión se diferencia de las anteriores por fomentar un modelo más abierto y moderno. “El Concejo ya no se maneja como un patrón de estancia. Eso se terminó. Hoy el Concejo está en el living del vecino”, agregó, en referencia a la transmisión de las sesiones a través de redes sociales.

Además, el presidente del HCD trazó una comparación directa con la gestión anterior, criticando la falta de mantenimiento edilicio y habló de desidia: “Hoy el Concejo está sin baños. Es producto de los últimos, mínimo, ocho años donde Cappelletti era intendente y Raúl Paz presidente del Concejo, no cambiaron ni el cuerito de una canilla”, disparó. También mencionó como logro la digitalización de documentos y la eliminación del uso excesivo de papel: “Antes se usaban resmas de papel. Hoy todo se maneja digitalmente. Se modernizó el Concejo”.

Consultado sobre si está convencido de que su accionar se ajusta al reglamento y a la ley, Caraballo respondió: “Sí, me manejo dentro del reglamento, a mi estilo. Podrá caer simpático o no, pero es la responsabilidad que me dieron todos los concejales, por unanimidad. No tengo mayoría propia como la tuvo Raúl Paz. Él era presidente con mayoría, entonces pegaba tres gritos y se hacía lo que él decía”.

Sobre la advertencia de Paz de que las citaciones a sesiones por redes sociales no son válidas legalmente, Caraballo fue tajante: “No está contando nada nuevo. Si una ordenanza no cumple los requisitos legales, claro que puede ser cuestionada. Pero eso no está pasando. Además, hay un organismo de control que es el Tribunal de Cuentas. Si hay algo que no corresponde, lo sanciona”.

Aprovechando el espacio, también deslizó una crítica política al dirigente radical, insinuando que su aparición mediática fue para desviar la atención de otros temas. “Quizás quería hablar de otra cosa y prefirió atacar al Concejo. Por ejemplo, no lo escuché decir nada cuando los concejales que respondían a él votaron en contra de la postura histórica de la Sociedad Rural respecto a las termoeléctricas. Me parece que sus preocupaciones deberían pasar por lo partidario”.

Respecto a la actividad legislativa, Caraballo informó que el Concejo continúa con sus tareas habituales: “Hubo reuniones de comisión martes y miércoles, y la semana próxima se repiten. La próxima sesión será en fecha habitual, sin alteraciones por feriados”. También se refirió al homenaje pendiente a los ex combatientes de Malvinas: “Fue suspendido en su momento por las circunstancias conocidas. Hoy la intención del intendente es reunirse con ellos y consensuar una nueva fecha. No es un capricho, no hay apuro. Está pendiente, no cancelado”.

Caraballo cerró la entrevista agradeciendo el espacio y reafirmando su compromiso con una política más abierta, moderna y respetuosa de las instituciones. “La nueva dirigencia tiene derecho a hacer su camino. Que nos dejen trabajar tranquilos. El Concejo está cambiando, y eso molesta a algunos”.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp