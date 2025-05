En una entrevista para Infobrandsen Desconectados, programa radial que se transmite los jueves a las 18 hs. por Estación Radio FM 90.7 y en dúplex por Brandsen Digital y YouTube, hablamos con Hernán Fachal, efectista y vecino de Brandsen, quien nos comentó acerca de sus producciones, cuáles son los trabajos favoritos, los elementos que se utilizan, los ámbitos en los cuales desempeña su actividad, y más.

Qué son los efectos especiales

Según explicó Hernán, se trata de efectos que se producen sobre el cuerpo ya que éstos no están de manera real (ya sea una herida, una característica física, etc.), y que se utilizan para artes visuales y artes gráficas. Él detalló: «Hacemos caracterizaciones, tiros, cortes, envejecimiento, rejuvenecimiento. También trabajamos con manequíes que parecen reales y no lo son, son de látex».

Además mencionó que hace mucho tiempo se dedica al detrás de escena. A través de un amigo se acercó a este mundo, pudo estudiar y adquirir más conocimientos sobre estos efectos especiales, y desarrolla esta actividad hace dos años: «A veces hago pasantías y a veces trabajo por mi cuenta. Lo que mejor me sale es el maquillaje artístico realista».

Los elementos utilizados y las decisiones finales

Fachal dijo que trata de utilizar materiales comestibles y maquillajes. Sumó que los materiales con los cuales se trabajan dependen del efecto que busquen como resultado: «A veces hay que fabricar moldes que se hacen a medida». Por otro lado, indicó que otras veces se usa cera depilatoria, la cual se moldea.

El tiempo que le dedica a cada producción se ve al momento de llevarla a cabo. Expresó que si se trata de algo simple, se puede hacer en el momento. Añadió que hay otros factores que se tienen en cuenta ya que modifican el trabajo y el tiempo que conlleva. Ejemplos de esto son el presupuesto, los días que lleva la grabación de una misma escena con efectos especiales, la continuidad de un efecto, la evolución de cicatrización de una herida, entre otros.

Respecto a las decisiones sobre los trabajos, declaró que en el caso de las heridas, las mismas tienen características determinadas. Por ejemplo, las heridas de bala varían de acuerdo al calibre del arma, la distancia entre el arma y la víctima durante la escena, etc. Hernán F. aseguró que los detalles anteriores son esenciales al momento de la coherencia de la escena, y que él como realizador intenta asesorar al equipo para que se tomen en cuenta, pero las decisiones finales están en manos de los directores.

Agregó que también se acuerdan ciertos aspectos con otras áreas de producción: «También se habla con arte y con vestuario por si hay que manchar alguna cosa, o por el caos mismo que provoca». «Ellos después se fijan si corresponde o no», especificó.

Los trabajos que más le cuestan y los que más disfruta hacer

Se le preguntó si hay algún efecto que le cueste más realizar, a lo cuál respondió: «Por mi paciencia las caracterizaciones o poner barbas o bigotes postizos», y expresó que requieren más paciencia a la hora de buscar las paletas de colores y demás.

Por otro lado, confesó que le gusta mucho más la parte creativa: «Me cuesta mucho copiar. Me gusta mucho la parte de crear, capaz que de 4 o 5 ideas saco la mía. Me gusta pintar, hacerlo realista, me suelta más la mano». Además contó que también le gusta trabajar sobre el cuerpo, y explicó cómo es el proceso de armado.

En primer lugar se hacen pruebas con un material para saber si la persona es alérgica. En caso de que no lo sea, se trabaja sobre ese material y se suman capas poco a poco hasta finalizar el trabajo.

Los distintos espacios de trabjado y la libertad dentro de éstos

En cuanto a este aspecto, aclaró que hay lugares en los que se dan mucha más libertad que otros, y que quieren hacer las cosas de manera más simple: «Hay una cuestión que es que se tiene que ver, vos no podés hacer algo sangriento porque la gente lo tiene que ver, sino cambia la categorización».

El entrevistado dijo que los lugares en los cuales se puede trabajar son varios, pero todos relacionados al arte visual, tal como un circo, una productora de cine o televisión, e incluso un teatro. Respecto al último ámbito, aseveró que es un trabajo que se realiza por única vez: «A veces se hacen máscaras y dos o tres de backup para tener».

Hernán Fachal – Efectista

Otro punto importante al cual hizo alusión fue lo descontracturados que son algunos lugares respectos a otros: «Hay lugares que son más permisivos y otros que son recontra estrictos, donde no podés sacar ni un teléfono del bolsillo». Precisó que muchas veces, al tratarse de ficciones, no puede decir lo que hizo, y muchas otras, no sabe tampoco para qué es el trabajo ya que no se lo aclaran.

Para finalizar la entrevista, dijo que quienes quieran ver sus trabajos pueden hacerlo a través de sus perfiles de Instagram (@hernanrodrigofachal) y de Facebook (Hernán Rodrigo Fachal).



Por Rocío García Beconi

