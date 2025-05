Estas son las noticias destacadas de la edición 3038 del 3 de mayo de 2025 del Semanario Tribuna de Brandsen. Acá te dejamos un resúmen de cada una de las notas principales.

Las termoeléctricas dejaron chispazos y cortocircuitos

El rechazo a la instalación de las termoeléctricas sigue resonando. El No del Concejo se hizo sentir entre los ambientalistas, los políticos y vecinos. El desenlace dejó inaugurado además un clima de enfrentamiento partidario que hasta ahora no existía. El desacuerdo inicial por este proyecto fue subiendo de temperatura semana tras semana. Las dos posiciones enfrentadas parecieron irreductibles y eso complicaba a quienes pretendían ser informados sin prejuicios. ¿Se podrá saber alguna vez, pero de parte de voces imparciales y especializadas, si contaminaba o no la tecnología que prometían instalar allí? En algunos casos, los árboles no dejaron ver el bosque. Bandos enfrentados se aferraron a sus interpretaciones y no permitieron echarle un poco de luz a un camino tan ensombrecido de dudas.

Los carruajes llenaron de tradición y colorido la Ciudad

El domingo la ciudad se vistió de gala para recibir la 17ma edición de la Fiesta Provincial del Carruaje.

$128,5 M para cloacas en las 36 casas del República

El Ministerio de Hábitat otorgó un subsidio a la Comuna para la ejecución de la obra.

Desarrollo Social adquirió alimentos por $43 millones

La Secretaría Municipal de Desarrollo Social gestionó un llamado a Licitación Privada 7/25 “para la compra de alimentos destinados a familias en situación de vulnerabilidad social”.

Bronicardi, con los tapones de punta

“Hasta ahora no vi ningún operativo en donde detecten drogas duras”.

En lo que puede tomarse como otro round de la pelea entre el concejal Lucas Bronicardi y el Ejecutivo, el edil abrió un manto de dudas acerca del tratamiento de la droga en nuestro Distrito.

Lo hizo en una entrevista exclusiva con Nicolás Bresky en “Brandsen Al Día”, el noticiero, y apuntó directamente a ese tema.

“Nadie se preguntó por qué Almandos no está más en el municipio? ¿Por qué no le dejaron traer el grupo K9 de canes que detectan las drogas duras y salen a fondo a atrapar pibitos con 3 porros? En Brandsen hay vía libre para las drogas y hasta ahora no vi un operativo en donde detecten drogas duras. Cuando uno no tiene certezas, supone, pero hay que suponer con los pies sobre la tierra”, dijo el concejal, dejando abierta una sospecha más que preocupante.

Aclaró que la policía no tiene la culpa. Todo se potenció cuando el Municipio cesanteó a un familiar de Bronicardi que se desempeñaba como titular de Sistemas.

¿Muerte por mala praxis en el Hospital?

Una vecina denunció en sede policial que su hijo de 4 años, que había ingresado a la guardia cerca de la medianoche del jueves 1 con convulsiones, falleció a la 1 de la mañana de ayer. Denunció mala praxis y se iniciaron las investigaciones pertinentes para averiguar las causas del deceso.

