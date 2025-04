Estas son las noticias más destacadas de la edición 3035 del 12 de abril de 2025 del Semanario Tribuna de Brandsen. Acá te dejamos un resumen de cada una de las notas principales.

🟩 Sigue el suspenso, aunque el No sería irreversible

Desaciertos y arrebatos generaron un escenario inédito y grave. La apresurada, discutible e inconsulta decisión del presidente del Concejo de suspender la sesión como medida precautoria, fue correspondida después por la conducta violenta de algunos manifestantes que en la calle apelaron a injustificadas agresiones. La violencia es contagiosa y hasta los más sensatos suelen copiar métodos del oponente. ¿El ejecutivo no previó que saltear la audiencia pública y dejar todo en manos del Concejo podía generar un descalabro que lo salpica? ¿Por qué en el orden del día se dispuso la tumultuosa votación junto al homenaje a los Veteranos de Malvinas? ¿Y por qué algunos manifestantes agredieron sin ningún justificativo a periodistas que estaban cumpliendo su tarea? Los que se creen dueños de una verdad absoluta, ignoran y descalifican a los muchos que no piensan como ellos y quieren escuchar las dos campanas. El vecino no embanderado jamás pudo saber si el proyecto podía ser conveniente o peligroso. Encima, este escenario encontró su punto culminante con la denuncia presentada por el concejal Lucas Bronicardi. Brandsen ha enfrentado otras instancias parecidas con más madurez y menos presiones de uno y otro lado. Aquí abundaron las reflexiones recargadas de extremismo que eximen de otro razonamiento que no sea el propio. Se espera que la próxima sesión, que será el lunes 21, la manifestación y el Concejo estén a la altura de las circunstancias. Hay que evitar agregar más leña a un fuego que está ardiendo.

🥊 Sol Baumstarh perdió por puntos en un fallo escandaloso

Robo para la corona

El sábado, en el estadio de la FIBA, Sol Baumstarh cayó por puntos ante Sol Cudos y no pudo quedarse con el título Mini Mosca de la FIBA, algo que habría sido histórico. Nuestra luchadora dominó en gran parte de la pelea y hasta derribó a su rival en el 7mo round, pero eso no bastó para que los jueces le terminen dando la pelea por ganada a la de Moreno. Todas las críticas de los especialistas coincidieron en que fue más que cuestionable el fallo. Sol en sus primeras declaraciones se mostró sinceramente sorprendida por el fallo y ya hizo el reclamo a la FIB para una revancha.

Compartimos además la nota realzada por Infobrandsen Desconectados

📣 Mensaje del Intendente contra los manifestantes que “agredieron a concejales, funcionarios y periodistas”

Repudió Raitelli los “graves hechos ocurridos en el Concejo” que tuvieron como protagonista, “en su inmensa mayoría, a gente que no es de Brandsen”; cargó contra la violenta conducta de esos manifestantes que “agredieron a concejales, funcionarios y periodistas”. Y añadió: “queremos que el Concejo Deliberante pueda definir en un contexto de trabajo y discusión democrática si la Central Termoeléctrica se instala o no”. También se solidarizó con Bronicardi, esperando que la justicia esclarezca las amenazas que ha denunciado.

⚠️ Grave denuncia por amenazas, hostigamiento e intimidación

presentó el concejal Bronicardi

Hasta dio el nombre de quien en las redes figura como José Lobo y que, según Bronicardi, se desempeña en el municipio como mensajero. Dijo que son intimidaciones y agravios repetidos. Y en esa presentación agregó que el martes 8, a pocas horas de iniciarse en el Concejo la sesión que finalmente fue suspendida, recibió un llamado telefónico donde le exigían votar a favor y aludían a su hija. Todo esto empezó, expresó, cuando hizo pública su decisión primero de no acompañar al bloque y después de votar en contra de la desafectación del suelo para facilitar la instalación de la termoeléctrica.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp