Vivía con una familia y estaba en malas condiciones de salud. Una fundación sacó al animal de allí y ahora está en cautiverio.

Sambi es una cachorra de puma que durante tres meses vivió como si fuera un gato doméstico en un departamento de dos ambientes en Núñez, Ciudad de Buenos Aires. La historia de cómo terminó en una reserva en Córdoba evidencia las grietas en el sistema de rescate y manejo de fauna silvestre en Argentina, y abre preguntas sobre los límites del activismo y el rol de las autoridades.

“Es una historia bastante complicada e irregular porque no se siguieron procedimientos que se tiene que seguir con la fauna silvestre en un marco legal”, explicó a El Doce Malena Pilsen, una de las cuidadoras de Sambi en Proyecto Carayá.

Según pudo reconstruir El Doce, el camino de Sambi empieza en una casa en Coronel Brandsen, en la provincia de Buenos Aires. Allí vivía con una familia y estaba en malas condiciones de salud. Al enterarse de la situación, una fundación sacó al animal de allí y se lo entregó a una mujer que vive en Capital Federal, sin cumplir los protocolos legales que exige el manejo de fauna silvestre. Es así que en diciembre de 2024 Sambi llega al departamento de Antonella, en el barrio de Núñez.

“Intenté comunicarme con las autoridades provinciales y nacionales a ver dónde se podía mandar a la puma”, contó Antonella. El animal estuvo tres meses viviendo en un dos ambientes. Y la joven aseguró que ella se encargó de cuidarlo y estabilizarlo, ya que había llegado en muy mal estado de salud.

En el mes de marzo Antonella decidió llevar a Sambi al Ecoparque de Palermo. “Ante la falta de respuestas me presenté sin avisar con la puma en la transportadora para pedir que la ingresen”, manifestó. Desde la institución en un principio se negaron a recibir a la puma, ya que ya no es un zoológico y por protocolo ya no ingresan nuevos animales al predio. Le hicieron una denuncia a Antonella y finalmente recibieron a Sambi.

Sambi ya está bajo cuidados, pero no podrá retornar a su hábitat. Foto: Lucio Casalla / El Doce.













La justicia ordenó imputar a la mujer por maltrato animal y tenencia ilegal de fauna, confirmaron a El Doce desde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de Ciudad de Buenos Aires.

“La puma se encontraba muy asustada, lo cual es lógico, entendiendo que supuestamente había estado viviendo con esta persona durante tanto tiempo en un ambiente totalmente controlado” contó a El Doce María José Catanzariti, gerente operativa de Bienestar Animal y Conservación de la Biodiversidad del Ecoparque. La justicia ordenó que la institución le hiciera estudios de salud a Sambi y que luego fuera enviada a Proyecto Carayá en La Cumbre.

Este lugar, que es más conocido por ser un refugio para monos, también cuenta con un recinto para pumas rescatados. Hoy tienen que cuidar a 27 animales que ya no pueden volver a la naturaleza.

+ VIDEO: El informe completo de Sambi:

https://youtube.com/watch?v=bsasrY6kZes%3Fsi%3Dqfes-wAgZgAV9zQp%26enablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Feldoce.tv

Los pumas que han sido mascotas o que han sido criados por humanos pierden la capacidad de vivir en libertad, explicaron desde la fundación. “Le pierde miedo al humano, lo ve después como un referente en la comida, en la seguridad, es potencialmente peligroso” señaló Pilsen.

Desde las organizaciones señalaron la importancia de no remover fauna silvestre de sus lugares. “Bajo ningún concepto deben removerse, aunque sea un animal joven. En todo caso, hay que dar aviso a las autoridades”, manifestó Catanzariti. En Córdoba se pueden realizar denuncias anonimas al 0810-888-3368.

Hoy Sambi vive en Proyecto Carayá con otros pumas pero no podrá volver a la naturaleza. Por la mala alimentación que tuvo en sus primeros días, padece un problema en los riñones que la acompañará de por vida.

La fundación se sustenta mayormente con donaciones y con las visitas. Por ahora solo se puede ingresar al sector donde viven los monos. El lugar está abierto sábados, domingos y feriados, de 11.00 a 17.00 horas.

Desde la organización señalan que ahora se ven más pumas que antes, ya que el animal va perdiendo su hábitat y se acerca cada vez más a las urbanizaciones. “El puma se está quedando sin ambientes, por ende nos vamos a quedar sin pumas también”, manifestaron.

