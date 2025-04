En una entrevista en el programa Conectados, que se emite por el canal de Brandsen Digital, con la conducción de Juan Franco, el ex intendente de Brandsen, Carlos «Cacho» García, dejó definiciones contundentes sobre la actualidad política, el conflicto por la instalación de la planta termoeléctrica y otros temas de la gestión local y nacional. La charla repasó momentos de su gestión, denuncias de violencia política y su mirada sobre el futuro del distrito.

García se mostró preocupado por la falta de diálogo y la escalada de confrontaciones en torno al proyecto de la planta termoeléctrica. “Yo lo veo con mucha preocupación. Si esto continúa así, corremos el riesgo de transformar esta democracia local en una dictadura de las minorías”, expresó con firmeza, apuntando al rol de sectores ambientalistas y a la falta de apertura del Ejecutivo local. “Esto necesita obligatoriamente una audiencia pública. No es vinculante, pero ayuda a sacarnos dudas.

Otras frases contundentes sobre el tema apuntaron a su experiencia en conflictos de esta índole, aunque algunos de ellos, de mayor magnitud. “Las posiciones extremas terminan violentando al resto de los ciudadanos, sobre todo a los que no se expresan.” Y agregó “Yo tengo dudas sobre la instalación de la planta. Pero también tengo claro que hay que buscar consensos. Hay que dejar de ser fundamentalistas. En Brandsen vive gente que necesita trabajar.”

Cacho Gacría con Juan Franco en el programa Conectados.

Cuando llegó el turno de la audiencia pública recordó, “la audiencia pública fue un instrumento que incorporamos en nuestra gestión. Hoy quienes se oponían, la piden.”

Cacho también repasó los desafíos ambientales y económicos de la ciudad, defendió la necesidad de equilibrar desarrollo con protección del medioambiente y criticó la “violencia discursiva” de algunos referentes. Contó experiencias personales donde él y su familia fueron agredidos durante su mandato, y señaló: “No me quiero sentir responsable de algo en lo que tampoco intervengo.”

Gestión local y nacional

Con respecto a la gestión actual de Fernando Raitelli, indicó, “La municipalidad no puede tener 1.000 empleados cuando no hay espacio ni para 400. Y la planta depuradora no funciona.”

García también dejó definiciones sobre la política nacional, criticando con dureza al presidente Javier Milei: “El primero que está violando la Constitución es Milei, entre otras cosas, al no girar fondos a las provincias.”

Entrevista completa a Carlos “Cacho” García en el programa “Conectados”.

