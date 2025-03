El concejal libertario se refirió a las centrales termoeléctricas y recalcó que su responsabilidad es representar los intereses de los vecinos de manera objetiva y transparente.

El sábado en Grassi.com, habló el concejal Jonathan Roldán (La Libertad Avanza), para referirse a la actualidad del tema más inquietante de las últimas semanas: la instalación de una central termoeléctrica en nuestro partido a pocos metros de Ruta 2. El entrevistado, destacó la importancia de considerar tanto los aspectos técnicos como las repercusiones políticas de esta iniciativa.

Desde el inicio de la discusión, Roldán ha sido claro en su postura de no apoyar el cambio de uso de suelo hasta que se complete un exhaustivo estudio sobre el impacto ambiental y las potenciales consecuencias para los residentes locales. Ante la consulta respondió que hasta el momento su voto es negativo al cambio de uso de suelo; “hoy lo digo porque no tengo información y por eso nos vamos a regir”, afirmó, subrayando la necesidad de basar cualquier decisión en información precisa y detallada.

La posición de Roldán se ve respaldada por un enfoque riguroso hacia la información recibida y la consulta con expertos independientes en la materia. «Estamos en contacto con ingenieros que nos asesoran sobre aspectos técnicos como el consumo de agua y la emisión de gases», explicó durante la entrevista. Esto además se complementa “con un compromiso político” claro hacia la representación de los intereses de los vecinos afectados.

Se refirió al tema de las termoeléctricas como “algo muy complejo” y reafirmó su deber como concejal electo por los vecinos: “Se el rol que me toca cumplir, por eso quiero ser lo más objetivo y sincero posible. Si vamos apurados, yo no lo voto”. Remarcó que quiere llevarle tranquilidad a la gente y “en el hipotético caso de que no contamine, se puede ver”.

SOBRE LOS DICHOS DE ARIETTO

En los últimos días, la discusión trascendió los límites del Distrito ya que la senadora bonaerense Florencia Arietto (LLA) se expresó sobre el tema en la red social X y dejó en claro su oposición a la instalación de este tipo de usinas.

En cuanto a las dinámicas políticas internas, Roldán destacó que, si bien cuenta con el respaldo de figuras como Arietto y otros senadores, la decisión final en el Concejo Deliberante dependerá de un análisis exhaustivo y la consideración de todas las perspectivas involucradas. «Nuestra responsabilidad es representar los intereses de los vecinos de manera objetiva y transparente», agregó.

El próximo paso en este debate será la sesión del HCD del próximo miércoles 26, donde se espera un arduo debate. Roldán anticipó que el proceso de estudio y consulta con la comunidad podría extenderse por al menos dos meses más.

ESCUCHÁ LA NOTA

