En las últimas horas, una vecina se comunicó con nosotros para visibilizar la situación que vivió en el CAPS del barrio Las Mandarinas, en donde no habrían querido atender a su bebé de 4 meses.

Una vecina de nuestra Ciudad se comunicó con este portal para contar una situación poco agradable que tuvo que pasar con su beba de 4 meses: «Hoy tenía turno con la pediatra, es la segunda vez que no me pone horario; cabe aclarar que las vez anterior fui 9.30 y me atendió casi a las 11 de la mañana. Por ese motivo, la llevé cerca de las 11 para no esperar tanto ya que mi beba está enferma. Cuando llegué, me presenté en Mesa de Entrada, donde me dicen que mi turno era 10.30. Por ello les digo que la pediatra no me dio el horario y me respondieron que no la iban a atender».

Johana además contó que no es la primera vez que hay malentendidos en el área ya que habrían equivocado la fecha de turno en una ocasión anterior y «tampoco me querían atender».

La joven contó que se acercó al consultorio para preguntarle a la profesional el porqué de su negativa, «a lo cual me contesta: «No la voy a atender. Yo soy un ser humano y me equivoco, y ya pasó la turnera««. Johana agregó que volvió a insistir para ser atendida y que la doctora le habría respondido: «Llevala al hospital si está enferma, ahí la van a atender. Yo no voy a discutir con vos».

«Hoy mi hija está sin su control de sus 4 meses y medio, ¿quién responde por eso?», agregó la mujer quien reclama por mejor atención: «¿Por qué ellas nos gritan, nos destratan y nosotras nos tenemos que callar porque sino llaman a la policía, te tratan de villera y loca?



Firma: Sarena Seijo Johanna.

