El Jefe Comunal de San Vicente habló sobre la urbanización en su distrito y cómo está se está trabajando en materia de seguridad.

Raitelli participó del encuentro de trabajo con los intendentes de la región que encabezó Mantegazza.

El intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza habló en Estación Radio para contar detalles de la reunión llevada a cabo el pasado viernes con varios jefes comunales de la Región; entre ellos estuvo presente Fernando Raitelli.

Mantegazza, destacó la importancia de fortalecer la seguridad regional como una prioridad compartida. «Constituir una mesa de coordinación para trabajos y articulación es crucial», enfatizó, subrayando la necesidad de sincronizar esfuerzos económicos y tecnológicos entre municipios limítrofes.

De aquel plenario participaron los intendentes Mantegazza (San Vicente), Raitelli (Brandsen), Gastón Granados (Ezeiza), Blanca Cantero (Presidente Perón) y el secretario de gobierno Juan José Fabiani (Almirante Brown)

Mantegazza detalló las iniciativas en curso, incluyendo la implementación de tecnología con la incorporación de patrulleros, cámaras de vigilancia y el refuerzo de la articulación con Policía Bonaerense. «Estamos trabajando activamente para fortalecer los ingresos y egresos de nuestros municipios, una tarea que va más allá de nuestras fronteras locales», agregó.

En cuanto a la reciente creación del Grupo de Prevención Municipal (GPM) en San Vicente, el intendente explicó: «Esta fuerza especializada complementa la labor de las fuerzas provinciales y federales presentes en nuestro distrito». Destacó el entrenamiento y la capacitación del personal del GPM, subrayando su contribución a la seguridad local desde su implementación a principios de año.

Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos pendientes: «Sabemos que la inseguridad no se resuelve solo con patrullas, también hay que trabajar en la inclusión social y la prevención».

URBANIZACIÓN

Sobre el desarrollo urbano y social, Mantegazza compartió los últimos logros: «Hemos entregado más de 500 viviendas y ampliado significativamente nuestra infraestructura urbana, gracias a acuerdos estratégicos con el sector privado y el gobierno provincial». Enfatizó el compromiso continuo con la planificación urbana y la expansión sostenible de su distrito, guiado por un riguroso código de ordenamiento territorial.

Otro punto clave de la entrevista fue la urbanización. En los últimos años, San Vicente ha experimentado un crecimiento poblacional acelerado, lo que ha generado una creciente demanda de servicios e infraestructura. «Estamos llevando adelante un ambicioso plan de pavimentación y mejoras en los accesos a los barrios más alejados», afirmó el intendente.

PENSANDO EN EL 2027

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro político y las especulaciones sobre candidaturas, Mantegazza expresó su dedicación actual a San Vicente: «Mi compromiso está aquí, trabajando para mejorar nuestra comunidad y aportar a un proyecto político que beneficie a todos los argentinos».

Y agregó que con las normativas vigentes, en el 2027 terminaría su segundo mandato, el cual no podría renovarlo, pero “seguiría seguramente trabajando y aportando a mi ciudad desde el lugar que me que me toque”.

