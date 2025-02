Fue esta mañana sobre la calle Castro; no hubo mayores inconvenientes.

Este lunes por la mañana sonó la sirena de Bomberos Voluntarios por incendio de pastizales en el barrio Las Mandarinas, más precisamente en inmediaciones del cementerio: calle Concejal Castro y ruta 210.

El hecho no pasó a mayores gracias a la rápida acción de los bomberos, quienes acudieron rápidamente y pudieron sofocar las llamas.

ALERTA MÁXIMA DE INCENDIOS

Nuestro Distrito, al igual que casi toda la provincia de Buenos Aires se encuentra en riesgo extremo de incendios forestales. Así lo decretó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

Por ello, desde Bomberos Voluntarios Brandsen recomiendan: NO tirar colillas encendidas, NO quemar ramas ni basura y NO hacer fogatas en lugares no permitidos.

Ante cualquier emergencia comunicate con los siguientes números:

BOMBEROS – 442480/100

POLICÍA – 101/911

HOSPITAL – 107

Por Juan Franco – InfoBrandsen

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp