El reclamo por el valor de las tasas de la Cámara de Comercio, las denuncias de Cappelletti sobre los vales de combustibles que cargan empleados y funcionarios en sus autos particulares y la incompatibilidad en el contrato con el Delegado de Jeppener, como así también la elevada suma que cobra el ex Intendente en la Cámara de Diputados, fueron tratados en una conversación con Gustavo Ríos en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7. El Secretario de Gobierno abordó temas cruciales sobre la necesidad de abordar la situación económica y las tensiones fiscales que enfrenta el distrito.

En este aspecto fue consultado sobre la disconformidad que tienen los comercios y empresas de Brandsen por la modificación en el sistema de cobro de la tasa de seguridad e higiene. Respecto al tema expresó “venimos de hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, donde mencionaron la disconformidad del sector. Estamos dispuestos a revisar el sistema de pago. Es cuestión de sentarse a analizar cada caso, es entendible la postura de cada uno. El intendente está convocando a la mesa productiva, creo que va a ser el lunes 13, para abordar este tema y otros tantos que hacen al empleo y a la producción del distrito.

La ordenanza fiscal buscó financiar un municipio desfinanciado y con una deuda importante. El aumento de la tasa es progresivo, ajustado a la facturación de cada contribuyente» Ríos explicó cómo fue que se programó la tasa, “se intentó hacer de una manera progresiva, aumentarle más al que más recauda o al que más tiene y disminuirle al que menos recauda o al que menos tiene. Así fue como se modificó esta tasa que era uniforme. Era el 0,7 % para todos, se disminuyó para los pequeños comercios y se amplió para los grandes en tres categorías. Hay una primera categoría para quienes facturaron en el año 2023 más de 11 millones de pesos, a ellos se les aumentó del 0,7 % al 0,8 %, a quienes facturaron más de 100 millones de pesos se les aumentó al 0,9 y a quienes facturaron en 2023 más de 500 millones de pesos se les aumentó al 1,1 %.

Esta tasa es progresiva porque justamente tiene en cuenta los ingresos del contribuyente, es decir no aumentó de una manera uniforme” Sobre interés de los contribuyentes reconoció que, «entendemos la situación porque vienen de sufrir un aumento del 200 al 300 % en todos sus insumos.» Cuando explicó los motivos de las actuales necesidades del municipio, indicó, “el desfinanciamiento de los municipios se debe a la reducción de fondos por parte del gobierno nacional. La mayor recaudación está en manos de la Nación, un problema arraigado en la estructura fiscal del país. Es una realidad insoslayable que enfrentamos, una discusión de fondo que trasciende a cualquier gobierno.» Indicó que “estamos trabajando en mejorar la recaudación y combatir la morosidad para aliviar la carga impositiva”. Y agregó, “en todo el año 2023 creo que se hicieron 10 juicios de apremio y nosotros tenemos miles de personas que no pagan seguridad e higiene, que no pagan derecho de policía y propaganda y que no pagan red vial.

Es un universo enorme, tienen capacidad contributiva y el municipio ni siquiera los llamó por teléfono”. El diálogo también se centró en cuestiones administrativas y de transparencia, como el uso de vehículos oficiales y la clarificación de contratos. Esto tuvo que ver con dos denuncias públicas realizadas por el ex Intendente Daniel Cappelletti, quién manifestó saber que funcionarios municipales cargaban combustible con vales del municipio y que pediría a los Concejales de su partido que analicen la situación en el Concejo Deliberante. También fue crítico por haber leído que el delegado de Jeppener había firmado un contrato por $ 400.000, para realizar tareas, manifestando que no puede prestar servicios para la Municipalidad, siendo empleado de la misma.

Al respecto Ríos deslegitimó ambas acusaciones diciendo, “por supuesto que como no hay vehículos oficiales cada uno ponemos nuestro vehículo y obviamente el combustible es financiado, en gran parte por el municipio. En la gestión de él también se hacía” Respecto al caso del contrato del Delegado manifestó “cuando vos tenés un ingreso, por ejemplo, del Estado Nacional, en este caso a través de la Anses, se hace un contrato. El Delegado de Jeppener Félix Sueldía, no tiene sueldo municipal. La misma situación que tuvo el Secretario de Salud de la gestión de Daniel y que sucede con muchos funcionarios porque no pueden tener dos ingresos del estado.

Es insólito que tenga que estar contestándole esto a Daniel. Pero tiene mucho tiempo libre, a pesar de que cobra $ 1.700.000 en la Cámara de Diputados. Entonces anda todo el día paseando por Brandsen, se ve que tiene tiempo libre y se pone a buscar cómo puede molestar” Tambien se abordó la entrega de indumentaria laboral para empleados municipales, resaltando los desafíos financieros y la voluntad de mejorar las condiciones laborales.

