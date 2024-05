Carmen Lezcano hizo un descargo en redes y este martes habló con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. Desde el Ministerio de Capital Humano se comprometieron a ayudar.

En el barrio La Parada se encuentra el comedor La Tapera, un refugio de esperanza para decenas de niños y familias que viven en situación de vulnerabilidad. Al frente está Carmen Lezcano, una mujer incansable que decidió pedir ayuda en las redes sociales para poder darle de comer hasta a 40 personas -ver video más abajo-.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Carmen relató con mucho pesar las dificultades que enfrenta a diario para mantener el comedor funcionando. «La falta de comida es cada vez más grave», confesó. «Recibimos donaciones, pero no son suficientes para cubrir las necesidades de todos los chicos que vienen a comer acá».

Remarcó la falta de apoyo municipal y que la gestión anterior estaba más presente. Sin embargo, aseguró que no es su interés mezclar la política con la necesidad de los vecinos. “Con el hambre no se hace política”, aseguró.

La situación se ha agravado en los últimos meses, con el aumento de la pobreza y la inflación. «Cada vez son más los que necesitan ayuda», explica Carmen. «Vienen muchos chicos de familias que no tienen nada, que viven en condiciones precarias. Nosotros hacemos lo que podemos, pero no es suficiente; me ha pasado de rascar la olla porque no alcanza y me duele”.

En el medio de la entrevista, Feinmann reveló que desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello escucharon a Carmen y que se pondrán en contacto con ella para poder interiorizarse sobre el tema.

“A veces no hay que llenarles la panza, sino llenarles el corazón con una caricia o un beso; somos una gran familia”, remarca Carmen, quien para muchos es una tía o una madre. Por último, subrayó: “Toqué muchas puertas, pasé el hambre y se lo que es. No puedo seguir esperando”.

Para quien quiera desee y pueda colaborar con una donación económica, el alias es: comedor.la.tapera

