El responsable del merendero, Gastón Aguirre, ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad para pedir colaboración con alimentos y ropa de invierno.

El Merendero Sueños de Anabella, ubicado en el barrio La Parada, está luchando para poder seguir brindando un plato de comida a los niños y familias del barrio. El responsable del merendero, Gastón Aguirre, ha hecho un llamado a la solidaridad de la comunidad para que colabore con donaciones de alimentos y ropa de invierno.

«Hoy en día se me está complicando poder llevar un plato de comida a la mesa de cada niño, cada familia de este barrio y los alrededores», expresó Aguirre a InfoBrandsen. «Por eso, les pido que me den una mano con la difusión de este pedido de donación».

El merendero necesita todo tipo de alimentos no perecederos, como arroz, fideos, legumbres, leche, enlatados, etc. También se necesitan ropa de abrigo en buen estado para niños y niñas. «Se viene el frío y hay quienes no tienen con qué abrigarse, además de pasar necesidades alimentarias», agregó Aguirre.

Cualquier ayuda es bienvenida. Las donaciones se pueden hacer a través del teléfono de Aguirre (11.76134868).

