Después de largo tiempo de no hacer mención alguna de aquellos temas que se tratan en el Concejo Deliberante, no pude más que romper con esta rutina y analizar la intervención del Concejal Federico Branz al responder el punto 4 del Orden del día en la sesión del Concejo realizada el lunes pasado. Sirve para agilizar la memoria.

No puedo iniciar este recorrido sin anticipar que no estoy de acuerdo y soy crítico a que el Gobierno Nacional realice recortes presupuestarios en Salud, Educación, Vivienda y otras áreas fundamentales en la vida de los ciudadanos. Tampoco soy partidario de palabras cuyo significado tienen un sentido, pero que en la práctica sirven para disfrazar acciones no confesables.

Leer que, desde la asunción de Sergio Massa en Economía se producirá un ajuste en los rubros mencionados, provoca un golpe durísimo a los defensores de un movimiento que se caracterizó siempre por no quitar y ampliar cada vez más en beneficio de la gente. Habría que conocer muy minuciosamente los números para saber si el ajuste es ajuste o es redistribución o reasignación de partidas. Lo cierto es que, si el dinero disminuye en el área en cuestión, es ajuste. Mientras que, si en el área de salud (por ejemplo) pasa de la partida para vacunas a compra de camas para hospitales, es reasignación. Y sabiendo como está la Argentina de apretada con el FMI, las sospechas son mayúsculas porque los ajustes están a la vuelta de la esquina.

Pero también sacude muy fuerte que los Concejales de Juntos de Brandsen pretendan posicionarse con un tema a nivel nacional que los marcó muy fuerte cuando Cambiemos fue gobierno y todo en Salud, Educación, Vivienda y demás se desplomó.

Cuando López Murphy en el 2001 realizó el ajuste íbamos camino al precipicio, cuándo Cambiemos hizo los ajustes que hizo en todas las áreas destruyó todo lo que se había construido y logrado durante años cayendo en aquel precipicio del que nos habíamos salvado a partir del 2003. Y si hoy se vuelve a escuchar esta hiriente palabra es producto del intento por salir a la superficie, aunque hasta ahora no se haya logrado.

Por ese motivo creo que la participación del Concejal Branz fue muy acertada y oportuna para dar su interpretación y clarificarle a un Bloque de Concejales que pretende sacar rédito político de un tema de política nacional, respaldado por la mayoría en el Concejo y sin un mínimo de autocrítica. El Proyecto de Resolución finalmente y como se sabía por la conformación de los bloques, salió aprobado por mayoría. El resultado 8 a 6.

El cuarto punto del Orden del Día del pasado lunes expresaba; “Proyecto de Resolución del Bloque de Concejales de Juntos manifestando el rechazo al ajuste en el presupuesto del Ministerio de Educación de la Nación y en el Ministerio de Salud de la Nación”

En sus considerandos se destaca: Que nuevamente el Gobierno Nacional dispone recortes y ajustes en los presupuestos de los ministerios de Educación y Salud, ya que el 5 de enero de 2022, Martín Guzmán aplicó un recorte de gastos de $225.000 millones. Que en esta nueva etapa Ministerial se dispone otro ajuste en el presupuesto nacional por $225.143 Millones. Que nuevamente los recortes más importantes los soportan los presupuestos de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat (vivienda social). Que el ajuste impacta sobre partidas destinadas al Programa Conectar Igualdad, el cuál queda prácticamente paralizado el resto del año, en el Programa de Mejoras de Infraestructura de Jardines de Infantes y el Programa de Infraestructura y Equipamiento. Que se escudan en la pandemia, cuando el cierre de escuelas fue una decisión gubernamental, que cerró por casi dos años, desvinculando al menos 600.000 alumnos. Que profundiza las desigualdades para los estudiantes de los sectores sociales con menor capacidad económica y desfinanciando especialmente las políticas dirigidas a enfrentar las desigualdades socioeducativas. Que, en el caso del Ministerio de Salud, el recorte es de $10.000 millones que estaban destinados a la compra de productos farmacéuticos, medicinales, vacunas, etc., a través del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Posteriormente se refiere a como es y debiera ser el sistema de vacunación (Ver facsímil) Y finaliza diciendo, por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, en el programa PROCREAR, también ha sufrido recortes por 50.000 millones, afectando la vivienda social, área en donde más de tres millones de familias tienen graves problemas habitacionales y que desde la asunción del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sólo se construyeron 50.000 viviendas.

Respuesta de Federico Branz.

El Concejal Branz fue la voz de la oposición y respondió al oficialismo tomando como guía los “considerandos” del proyecto y aclarando punto por punto porqué no considera que exista un recorte, pero fundamentalmente poniendo sobre la mesa cada uno de los desfasajes cometidos cuando fueron gobierno entre el 2015 y el 2019 y ahora repudian.

No se refirió a las palabras del Concejal Marcos Erregue que lo precedió porque consideró que lo dicho por el Concejal del oficialismo eran “verdades de Perogrullo y en eso estamos todos de acuerdo”, aclarando que lejos de su discurso está lo que propone el proyecto, basado en títulos, zócalos de TV y estos considerandos “en realidad nos están desinformando”.

Branz indicó que se está en un período que existe la posibilidad de reasignar partidas y “no hubo ningún recorte, ni en Educación ni en Salud y el equipo económico redireccionó partidas”. Manifestó que, para las vacunas, infraestructura de jardines o conectar igualdad, las partidas están garantizadas y no hay recortes.

Dirigiéndose a la Presidenta del Concejo le recordó que “su espacio político votó en contra del presupuesto 2022 y como sabemos no fue aprobado. Esto es lo más incongruente porque se vota en contra del presupuesto y después se quejan de la reasignación de las partidas. Quiero repasar tema por tema generando información. Cuando se cuestiona el financiamiento educativo ¿qué hacia Juntos por el Cambio cuando el gobierno de Mauricio Macri recortaba las inversiones en educación, con una caída del 33.5 % en términos reales? Después de haber alcanzado en el año 2015 el 6.1 % del PBI en educación se redujo en el 2019 al 4.8 %, el valor más bajo desde el 2007”

Posteriormente con un gráfico mostró el descenso de la inversión en Salud desde el 2015 al 2019, momento en que la inversión volvió a crecer. Luego preguntó “¿qué hacían los Concejales cuando por falta de financiamiento del gobierno provincial fallecieron Sandra y Rubén?” Refiriéndose al presupuesto educativo para el 2021 indicó que tuvo un fuerte incremento y ascendió a $ 483.000 millones y agregó que en el presupuesto para el 2022 estaba previsto alcanzar nuevamente el 6 % del PBI. Volviendo a insistir que Juntos por el Cambio no lo aprobó.





Indicó “quiero comparar algunas acciones del gobierno anterior con nuestro gobierno porque para muchos es fácil cuestionar sin reconocer las inversiones que se vienen realizando desde el 2019. Jardines de Infantes, es imposible hablar de esto sin recordar el debate del 2015 cuando Mauricio Macri prometió la construcción de 3.000 jardines de infantes. Esa meta fue transformada en la construcción de 10.000 aulas, después en 2018 se volvió a achicar para construir 3.000 aulas de las cuales se construyeron solamente 150. En el 2019 la previsión presupuestaria bajó un 75 %. En el 2017 y 2018 se concretó solamente el 33 % de lo presupuestado para la construcción de jardines de infantes. No sé donde estaban los Concejales en ese momento, porque si hubiesen levantado la voz hoy tendríamos los 3.000 Jardines de infantes prometidos”.

Posteriormente pasó a detallar algunas de las obras llevadas a cabo por el actual gobierno y manifestó que “el Ministro de Educación anunció a principio de año la construcción de más de 360 jardines en todo el país y hoy tiene en proceso de licitación más de 350 obras de jardines de infantes con una inversión de más de $ 22.000 millones. El Ministerio de Obras Públicas articulando con Desarrollo Social avanzan con más de 500 centros de desarrollo infantil en todo el país. Podemos decir que cada año de nuestra gestión estamos haciendo la misma cantidad de jardines que su gobierno en cuatro años”.

Respecto a la inclusión digital indicó “no suena serio cuando su propio gobierno derogó el Conectar Igualdad” Manifestó que las 600.000 Tablet para alumnas y alumnos y las 60.000 notebook para escuelas están garantizadas y no hay recorte.

Respecto a salud Branz remarcó “irremediablemente debemos volver al 2019 y ver como empezamos. No teníamos Ministerio de Salud de la Nación, era una Secretaria y esto va más allá de lo simbólico, es una decisión política. El Secretario no tiene firma, no tiene estructura propia y ante una epidemia o una pandemia la coordinación entre todos los ministerios provinciales tiene que ser coordinada por un ministro. Debemos recordar que el gobierno anterior redujo, limitó, paralizó muchísimos programas de promoción y prevención que ya existían. Fueron el programa Argentina sonríe para prevenir enfermedades bucodentales, el Plan Qunitas de acompañamiento para madres y recién nacidos, los programas de capacitación en territorio, el programa de entrega de preservativos, los camiones hospitales que llegaban a los pueblo, lugares lejanos, lugares remotos y esos camiones generaban controles de salud para adultos, para niños y niñas, controles ginecológicos, mamografías y anteojos. Por ejemplo, en el año 2015 se entregaron 273.000 anteojos, en el 2019 se entregaron 0. En los cuatro años anteriores sabemos que hubo faltantes de medicamentos y de vacunas para enfermedades como el sarampión, la meningitis, la hepatitis A y B y la varicela. Recordemos las 4 millones de vacunas que fueron encontradas en un frigorífico de la ciudad, algunas ya no servían y hay denuncias penales contra Rubinstein, el ministro de ese momento y otros. El mismo ex ministro y secretario Rubinstein también reconoció que durante el gobierno de Macri la salud no fue una prioridad”.

Volvió a la actualidad y indicó que “había acciones previstas en el 2021 que ya no están porque ya se cumplieron. Pero como no tenemos presupuesto en el 2022, de mantener esas partidas no se hubiesen podido incluir otras acciones. Por ejemplo, en el 2021 había presupuesto para comprar respiradores, ya fueron comprados y no se van a volver a comprar en el 2022 y tampoco en el 2023. Ese partida hubo que reasignarla por no tener presupuesto. En el 2021 se compraron muchísimas cosas que en el 2022 no vamos a comprar”.

Branz manifestó que el gobierno acaba de hacer dos compras muy importantes de medicamentos para el programa Remediar y el programa de medicamentos oncológicos, considerados de los más importantes.

Para cerrar la posición de su bloque y buscando desestimar la acusación de ajuste en las áreas de Salud y Educación, se dirigió a la Presidenta del Concejo y manifestó “creo que como Concejales tenemos un rol fundamental en evitar la desinformación y también tener memoria. Entonces volviendo a leer los considerando me pregunto ¿que se busca con todo esto, si no es nada más que un posicionamiento político?. Creemos que antes de presentar esto parcialmente debemos estudiar mucho más, informarnos y después sí, debatirlos”.

Pidió salir de la grieta y volver al origen que nos lleva a hacer política, a volver a pensar en la democracia y en el bien común. Y agregó “el pacto social del 83 con lo que sucedió creo que está roto. No tengo dudas que se rompió. Tenemos que volver a transitar este camino hacia un nuevo consenso social”.

Julio Grassi

