Semanario Tribuna 01-04-2021

Pide el Concejo “urgente reparación de la 215, de la Ciudad a Los Bosquecitos”

Una vecina propone un registro de deudores alimentarios para visibilizar cónyuges incumplidores

El lunes a las 19 se reunirá el HCD. Se trata de la sesión 3/21 en la que se abordarán 20 puntos en el orden del día. Son varias las notas recibidas: de la vecina Cecilia Boontra sobre “creación de un registro de deudores alimentarios”; del bloque del FdT “solicitando asignación de usuarios y claves de acceso al Sistema RAFAM”; del D.E. elevando proyecto de ordenanza sobre convalidación convenio con el OPDS; autorización a suscribir un convenio con SUMSER S.R.L., cuenta con dictamen; modificación del Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2042 -en todos los casos se solicita pronto despacho Art. 38º del R.I.-; autorización a suscribir un convenio y acta complementaria con el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; modificación a la Ordenanza 640 -taxis- y de la 1.200 -remises- ambas con dictamen de comisión; y autorización a suscribir convenio con Hidráulica.

MEDIDAS ANTE EL COVID

Además, los bloques se demostraron activos, el Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza sobre creación de un programa municipal de concientización y difusión de enfermedades poco frecuentes; de resolución de Juntos por el Cambio “solicitando al Ente Nacional Regulador del Gas intime a la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. a informar sobre la fecha de reapertura de su oficina de atención al público”; del mismo bloque solicitando a Vialidad, “la urgente reparación de la ruta 215, en el tramo comprendido entre Brandsen y la rotonda de Los Bosquecitos”; proyecto de comunicación (JpC) solicitando al D.E. “eleve informe respecto al incremento en los casos de Covid-19 registrados en el Distrito”.

Y en igual sentido el peronismo pide detalle de las acciones y medidas implementadas ante el aumento de casos positivos de Covid. Y son seis los dictámenes de comisión, entre otros: autorizando al Ejecutivo a suscribir un convenio de comodato con la Dirección General de Cultura y Educación; y solicitando a la Intendencia que adopte las medidas necesarias para facilitar a los productores agroalimentarios del Distrito el acceso al programa Mercados Bonaerenses.

“Acompañamos a las mujeres a volver a construir su personalidad; y esto es muy fuerte”

Cecilia Boontra comentó cuál es el objetivo de la creación de un registro de deudores alimentarios morosos -que debería funcionar en la secretaría de Gobierno-. “En el 90 por ciento de los casos las damnificadas son mujeres (…) y puedo comentarles que, por las muchas historias de vida que ya hemos escuchado, una situación de violencia no es simple”. Citando frases dijo: “darte cuenta que ya no sabes qué canción o qué te gusta. Sentir que ya no soy nadie”.

La vecina agregó que “acompañamos a las mujeres a volver a construir su personalidad; esto es muy fuerte”. Contando que la situación económica en las que se encuentran son cuestiones que definen a la hora de tomar una decisión o la condicionan.

“La violencia económica es uno de los puntos estructurales que ata a muchas mujeres a seguir manteniendo la relación. Por lo cual entendemos que, cuantas más decisiones se tomen para mejorar dicha situación, mejor será su realidad. Para algunas personas, tal vez, por no haber vivido ninguna situación de violencia es más fácil mirar para otro lado. Pero es necesario tener empatía con el otro y ser partícipes de este cambio cultural tan necesario”. Entre otros conceptos puntualizó que se vuelve imprescindible “llevar adelante el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género, ya que hay una necesidad emergente en la comunidad de Brandsen. Porque la cuota alimentaria puede transformarse en una forma de manejo sobre la otra persona”.

La creación de un registro propio de deudores alimentarios sería una parte en la sumatoria de acciones necesarias que habría llevar adelante para la contención de las víctimas. Cuanto más transparente sea la forma de arreglar la cuota alimentaria, menos manipulación habrá hacia las víctimas, opinó.

SU FUNCIONAMIENTO

Llevar el listado de todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme. Expedir certificados en forma gratuita ante el requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada. La inscripción en el registro, o su baja, se hará solamente por orden judicial, ya sea de oficio o a petición de parte. Los pedidos de inscripción deben contener -por lo menos- los siguientes datos: Apellido, nombre, documento de identidad, domicilio actualizado y datos filiatorios del deudor. Monto de lo adeudado (incluirá costas y gastos). Carátula y número de expediente, juzgado y secretaría, domicilio del juzgado interviniente.

Las instituciones u organismos públicos del Municipio no podrán otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el registro. Antes de tomar la decisión respectiva deberán requerir a la secretaría de Gobierno la certificación de que las personas de referencia no se encuentran inscriptas como deudores morosos. Quedan exceptuados de lo normado anteriormente quienes soliciten la licencia de conductor para trabajar. En este caso se otorgará, por única vez, una licencia provisoria que caducará a los 180 días. Los proveedores de todos los organismos del Municipio deberán, como condición para su inscripción como tales, adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que conste que no se encuentran en el registro.

En caso de personas jurídicas, debe ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. Cuando la explotación de un negocio, actividad, instalación, industria o local con habilitación acordada cambie de titularidad, deberá requerirse al Registro de Deudores Alimentarios la certificación respectiva del enajenante y adquirente, ya sean personas físicas o los máximos responsables. De comprobarse la existencia de deuda alimentaria, la transferencia no quedará perfeccionada hasta tanto se regularice la situación. Proponen crear un Consejo Asesor Honorario de Seguimiento del Registro de Deudores Alimentarios.

