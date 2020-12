Viviana Saccone se mostró a los besos con su novio DJ en la playa

PUBLICÓ: ElTreceTv.com

Después de anunciar su romance con el actor y DJ Aitor Miguez, la pareja compartió unas fotos playeras en las que se los ve muy acaramelados.

Siempre cuidadosa y reservada en lo que respecta a su vida privada, Viviana Saccone suele mantener un perfil bajo en cuanto a su intimidad. Pero parece que las cosas cambiaron cuando llegó el amor: hace unas semanas blanqueó su romance con el DJ español Aitor Miguez, y ahora no duda en compartir con el mundo su nueva relación.

Según reveló la propia Saccone, ella y su pareja se ven hace poco menos de un año, y están en lo que ella llama una “plena etapa de enamoramiento”. Así quedó demostrado estos días a través de sus redes sociales, ya que Aitor compartió la primera foto con Viviana en sus redes, en donde se los ve completamente apasionados y a los besos en medio de la playa.

“Damn!”, cuya traducción al español es “maldición”, fue el texto con el que el joven DJ acompañó la fotografía donde se lo ve abrazando a Saccone, mientras le estampa un fuerte beso en la boca.

Según se puede ver, la pareja decidió tomarse la época de las fiestas para descansar unos días en la playa y terminar de consolidar su reciente amor.

En diálogo con Fernando Piaggio, conductor del ciclo El RunRun del espectáculo, Viviana Saccone dio algunos detalles sobre su amor: “Ese es el muchacho que me tiene muy enamorada”. De esa forma, confirmó a los medios lo que ya hace un tiempo se sospechaba.

Casi un año antes, la actriz había visitado el programa y cuando le preguntaron por su noviazgo dijo que no sabía nada, pero esta vez explicó el motivo por el cual había dado esa respuesta: “Había que ajustar algunas cosas… uno no puede estar ahí, ventilando todo inmediatamente. No se sabe para qué rumbos va a tomar la relación”. Eso explica el motivo por el cual siempre decidió mostrar cautela frente a su intimidad.

Viviana Saccone decidió apostar al amor y dio a conocer que a sus 52 años está en una nueva relación con Aitor Miguez. La última pareja que se le conoció fue el actor Santiago García Rosa, un joven 25 años menor que ella y de quien se distanció en el 2018, luego de cuatro años de noviazgo.

Desde entonces, más allá de que se permitió conocer a otras personas, con ninguna logró ir más allá. Sin embargo, en julio declaró que antes de la pandemia estaba conociendo a una persona, pero que el vínculo se vio trunco por el aislamiento social obligatorio. A partir de este episodio, la relación se enfrió pero ambos acordaron retomar el vínculo siempre y cuando estuvieran dadas las condiciones y se pudieran ver cara a cara nuevamente para salir.

“Lo que tiene que ser, será. Todo pasa por algo, y si es un amor correspondido, nos veremos después de que pase este virus”, había declarado. Al mismo tiempo, en tono de broma, reconoció que sus amigos, sobre todo Pepito Cibrian, quisieron que incursione en Tinder, una aplicación de citas, pero se mostró reacia, por ser una persona pública.

“Me da curiosidad, no lo voy a negar, pero no. En las redes sociales recibo muchas invitaciones, es como un bombardeo, pero en eso no me prendo. Si puedo contesto y saludo, pero nada más”, manifestó la actriz.

Tras las declaraciones de Saccone, en las últimas horas surgieron más detalles del hombre que conquistó su corazón y hoy, ya se sabe que tiene una edad similar a la de la artista y que aún no conviven ya que ella comparte su hogar con sus dos hijas adolescentes.

