Carta de lector (Julia Fanlo): Mi Agradecimiento y Despedida A la comunidad educativa de la E.E.S. N° 1 ( ex Media 1)

Brandsen, 26/2/2020

Julia Fanlo – Mi Agradecimiento y Despedida

A la comunidad educativa de la E.E.S. N° 1 ( ex Media 1)

Al pueblo de Coronel Brandsen

A todos aquellos que me brindaron o no, su apoyo.

“YO QUIERO HACER DE ESTE MUNDO UN LUGAR MEJOR, Y EN EL PEDACITO QUE ME TOQUE VIVIR, VOY A HACER LA DIFERENCIA….”

Y es lo que intente hacer desde el primer día que llegue a la escuela y a Brandsen – y como está en mi esencia – a cada lugar en el cual la vida me lleva. Fue disruptivo – poco – mucho – demasiado lento – demasiado rápido – cada uno tendrá su mirada y es 100% valida, puesto que cada quien mira desde su óptica, experiencia de vida, creencias, estructura…y está bien!! Por qué ese conjunto de miradas hace a la sumatoria y aportes para crecer como personas – como comunidad.

¿Por qué no vuelvo a Brandsen? El motivo es muy simple, pedí MAD (movimiento definitivo a Brandsen), pero no me fue otorgado, porque un docente titular de allí, también pidió el mismo puesto y por ser “titular del distrito – tiene prioridad – lo establece el Estatuto del Docente”. Por ende, desde septiembre ya sabía que el 2020, me depararía otro destino.

Me gustaría compartir con Ustedes, cuál fue mi aprendizaje de esta experiencia, la cual tuvo muchas aristas, sentí que me dejaron sola, sentí el acoso y sentí el acompañamiento de gente que había conocido apenas meses atrás y otras que conoci por diferentes medios en ese tiempo, de todos me llevo aprendizaje y amor. Esta experiencia me hizo crecer y fortalecerme como persona y educadora…. EN MI BALANCE PERSONAL, MESES DESPUÉS, CON LA CABEZA Y EL CORAZÓN MAS FRÍOS, ME CONFIRMAN QUE HICE BIEN…PORQUE SOY DOCENTE / EDUCADORA POR VOCACIÓN, NO POR CUESTIONES POLÍTICAS Y BAJADAS DE LÍNEA QUE VAN EN DISCREPANCIA CON LA REALIDAD QUE HOY ESTAMOS VIVIENDO EN ESTA SOCIEDAD (TENGO EN CLARO QUE EN EL PUESTO QUE OCUPO LAS DEBO CUMPLIR). LAS AUTORIDADES, TIENEN LA CREENCIA DE QUE PONER LÍMITES ESTÁ MAL – YO, COMO MUCHOS DE LOS QUE ESTÁN LEYENDO ESTA CARTA, SABEMOS QUE NUESTRA SOCIEDAD, NUESTROS JÓVENES ESTÁN CARENTES DE ELLOS Y SABEN QUÉ, ¡NOS LO ESTÁN PIDIENDO A GRITOS! De qué manera hay que hacerlo, será cuestión de sociólogos y psicopedagogos el ver cuál es la manera que mejor se adapta a este tipo de adolescentes que el S XXI nos presenta.

BRANDSEN, ES SU CIUDAD, LO QUE PUEDO DECIRLES DESDE MI HUMILDE VISIÓN, EN LO POCO O MUCHO QUE CONOCI, ES QUE EL SILENCIO NO PAGA, EL SILENCIO NO CAMBIA LAS COSAS, NO CAMBIA AL OTRO Y DEJA UNA HUELLA MUY PROFUNDA Y PARA NADA BUENA, EN LAS PERSONAS QUE LO PADECEN. El hablar, comunicar, contar lo bueno y lo que no, es liberador, LAS PERSONAS NECESITAMOS SER ESCUCHADAS. ¡NUNCA DEJEN DE BUSCAR QUIEN LO HAGA…!

MI TIEMPO EN BRANDSEN CONCLUYO, Y ME LLEVO BUENOS RECUERDOS, APRENDIZAJES Y LA SEGURIDAD DE HABER MARCADO UN ANTES Y UN DESPUÉS, EN USTEDES Y EN MÍ.

USTEDES DECIDIRÁN EL RUMBO, EL PARA QUE, HACIA DONDE… LOS QUE “VENIMOS DE AFUERA”, TENEMOS SIEMPRE OTRA MIRADA, LIBRE DE SESGOS Y SI BIEN DEBEMOS RESPETAR SU IDIOSINCRASIA, TAL VEZ PODAMOS APORTAR ALGO PARA CRECER, EN ESTE DESAFIANTE Y BELLO CAMINO QUE ES LA EDUCACIÓN, ¡ESPERO HABERLO HECHO…CON TODO MI CORAZÓN!!!

¡Gracias eternas y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar!

Información enviada y compartida a la Comunidad InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Calificación: 5.0/5. De 1 voto. Please wait...