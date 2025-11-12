El bar ubicado en Av. Mitre N° 790 trae una noche con una nueva propuesta musical.
En esta ocasión, a partir de las 23:30 la banda Cuatro Ebrios dará un show tributo a la banda de rock argentino. Quienes quieran hacer su reserva deben comunicarse al (2223)57- 4237, y además pueden obtener sus entradas anticipadas en alpogo.com .
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp