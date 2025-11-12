«Echoes of Memories» es uno de los proyectos presentados por los alumnos de Escuela Técnica para e invitan a todos a participar de su stand.

La espera llegó a su fin y el misterio de los QR fue develado. Finalmente, a las 0 horas de este miércoles, tras una serie de mensajes enigmáticos y claves en Código Morse, se develó el mensaje final: «Echoes of Memories. Expotec 2025. Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1- Si esto no es el mejor marketing que viste, no sé que es»; a su vez invitaban a pasar por el establecimiento desde las 10.

La incógnita se había instalado el último jueves cuando nuestra Ciudad había amanecido con stickers en ciertos lugares con códigos QR, algo que había despertado la curiosidad de varios vecinos. Los mismos habían sido escaneados y llevaban a una página que presentaba una cuenta regresiva sobre un fondo negro y la frase «El silencio oculta algo que no queremos ver. A veces ese ‘algo’ se vuelve inminente e impredecible».

Lejos de ser un virus o una estafa, la página es totalmente segura, pero el contador era lo que desconcertaba y si bien se sabía que era un proyecto escolar, más de uno estuvo incrédulo a creer que no habían malas intenciones. Luego aparecieron tres frases más que tenían un mensaje oculto detrás, el cual si se seguían los pasos, podía develar que decían «Echoes of Memories», el nombre del stand:

«Cuando el telón caiga, ¿llegarás a ver lo que nunca pudiste?».

“Muchos se rinden a mitad del camino, sin florecer ni volar. Caen sin saber que jamás volverán a subir.”

«Te estoy esperando. Toco tu puerta de vez en cuando, y cuanto apagas la luz, ahí te encuentro…observando».

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp