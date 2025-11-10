El domingo se desató una batahola que fue apaciguada por Policía Comunal. Denuncian que rompieron y ensuciaron la Plaza Independencia.

La Plaza Independencia del barrio Los Pinos amaneció con desmanes y disturbios en la jornada del domingo. Lo que empezó como una fiesta, terminó con corridas, peleas y la intervención de la policía.

Según publicó la usuaria de Facebook Flor Fortuna, se estaba desarrollando una “famosa joda” en una vivienda cerca de la plaza pero que terminó de la peor manera: gritos, insultos e incidentes que además molestan a los vecinos.

“Yo entiendo que son chicos y que de alguna forma tienen que divertirse, pero es una lástima que terminen así, en ese estado, rompiendo lo que es de todos; la plaza quedó llena de mugre”, escribió indignada. Y destacó el rápido accionar de Policía Comunal que “al menos a los bocinazos”, lograron que los jóvenes se retiren.

A pocos metros, en la Sociedad de Fomento, se estaba desarrollando una fiesta de 15, por lo que no sabemos si los incidentes pudieran tener relación con que se hayan cruzado con otros jóvenes.

Lo cierto es que, desde este InfoBrandsen, un vecino que vive frente a la plaza contó que esta situación se viene repitiendo semana a semana: “Por suerte el barrio es tranquilo, pero se juntan todos los sábados y a veces hay lío”.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp