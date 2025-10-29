Continúan los trabajos de mejora urbana en distintos puntos del Distrito. Culminaron las obras en el paso a nivel de Sequenza en Jeppener.

La Municipalidad sigue llevando a cabo tareas de mantenimiento y obras que buscan mejorar la circulación, el acceso y el espacio público en los barrios y localidades del Distrito. “Seguimos avanzando, escuchando a la comunidad y respondiendo con acciones concretas”, remarcaron desde la Comuna.

En los barrios La Dolly II y Las Higueras, y sobre un tramo de Boulevard Pintos se realizan trabajos de zanjeo para optimizar el escurrimiento del agua en sectores con terreno bajo que suelen presentar dificultades luego de lluvias intensas.

Estas acciones se complementan con la limpieza de alcantarillas, fundamental para agilizar la circulación del agua y prevenir anegamientos. Además, se fortaleció la presencia del área de Servicios Públicos para sostener un mantenimiento periódico que mejore de forma progresiva las condiciones actuales.

JEPPENER E ILUMINACIÓN

En paralelo, avanzó la finalización de obra en el paso a nivel de calle Sequenza, en Jeppener, mejorando la circulación y el acceso para los vecinos de la localidad. También se llevaron adelante tareas de reparación de luminarias en el Centro, Matadero y El Chañar II, dentro del plan permanente de mejora y mantenimiento del espacio público.

