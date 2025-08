Desde Infobrandsen recibimos el mensaje de Iván, vecino de nuestra ciudad, quien se comunicó con el portal para expresar su preocupación por la situación que atraviesa la calle Marconi, entre Fleming y Ecuador, en el barrio de la Parada.

Según nos comentó, este tramo es utilizado frecuentemente por vecinos como vía alternativa a la calle Ecuador, debido al tránsito de la zona. Sin embargo, el estado general de la calle se encuentra cada vez más deteriorado, y esto ha generado diversas consecuencias negativas para quienes circulan por allí.

Entre los puntos que Iván señala, destaca la presencia de dos vehículos quemados: una camioneta -que permanece abandonada hace más de seis meses- y ahora también un automóvil. Estás unidades no solo entorpecen el tránsito, sino que -según indica- favorecen el abandono de basura y residuos, contribuyendo al deterioro ambiental y visual del lugar.

«Ya he llamado y también me he acercado a la Municipalidad, pero hasta ahora no obtuve respuestas», expresó.

El vecino pide que las autoridades tomen intervención para limpiar el área, remover los vehículos abandonados y recuperar el espacio público, que hoy se encuentra en un estado que genera malestar e inseguridad para quienes lo transitan a diario.

