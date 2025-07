El concejal habló en Grassi.com y anunció que no renovará su banca en el Concejo Deliberante de Brandsen. Una decisión que, según aclaró, no implica un alejamiento de la política, sino un cambio de rol dentro de ella.

“Desde el principio dije que no iba a hacer una carrera política. Vine a aportar lo que soy: un médico, un vecino, un tipo común”, expresó Branz. Explicó que su decisión de no renovar fue totalmente personal y no motivada por falta de respaldo: “Fernando Raitelli me insistió hasta último momento para que renovara. Estoy enormemente agradecido por su generosidad”.

Branz subrayó que su salida responde a una visión sobre la renovación y los ciclos en la política. “Creo en que los ciclos se cumplen, en la no perpetuación en los cargos. Me interesa sumar desde donde sea útil, no acumular cargos”, señaló, desmarcándose así de una lógica de roscas y especulaciones que suele dominar la escena política.

Consultado sobre si algún día podría volver, fue tajante: “Hoy no me lo planteo. Si alguna vez vuelvo a tener una función será por decisión colectiva, no por una ambición personal. No trabajo para volver, trabajo para que nos vaya mejor a todos”.

El también médico reafirmó que su compromiso sigue intacto, pero que su presente lo encuentra más cerca de su familia, de sus pacientes y de los afectos: “Admiro a quienes viven la política 24/7. Si tuviera dos vidas, una entera la dedicaría a la política. Pero hoy siento que mi lugar está también en otro lado”.

Respecto a su doble rol como médico y político, reconoció que es un desafío y que, si bien pudo compatibilizar ambas vocaciones como concejal, no sería posible en cargos ejecutivos. “Para intendente, claramente es incompatible. En esos roles uno debe estar full time, con dedicación exclusiva”.

Su paso por el Concejo Deliberante

Branz hizo un balance positivo de su gestión como concejal. “Creo que pude dejar palabra, respeto, coherencia y presencia. Presenté 34 proyectos de autoría propia. Algunos mejores, otros no tanto, pero todos con intención de aportar”.

Reconoció que hay mucho desconocimiento sobre el trabajo legislativo y que uno de los desafíos es recuperar el vínculo con la comunidad. “Ser concejal no es solo levantar la mano. Es escuchar, caminar, estudiar, entender el pulso real de los vecinos”.

Sobre el funcionamiento actual del Concejo, explicó la dificultad que implica ser oficialismo en minoría: “Eso traba muchas veces el desenvolvimiento del Ejecutivo. Por ejemplo, para resolver temas como los barrios cerrados o avanzar en un desarrollo más próspero”.

Apoyo al oficialismo y defensa de la gestión local

Branz se mostró optimista respecto al rumbo del espacio que integra, Fuerza Patria: “Tenemos dirigentes jóvenes, otros con experiencia, y un proyecto de unidad que si se sostiene, tiene mucho para dar”. Hizo hincapié en el respaldo al gobierno municipal y valoró los avances en distintas áreas, especialmente en salud.

“La salud es, sin dudas, el área que más ha mejorado. Hoy tenemos pediatras en guardia, nuevas especialidades, más horas en los CAPS, refuerzo en salud mental, nutrición clínica. Se amplió muchísimo la atención”, detalló. Reconoció que aún hay cosas por mejorar, pero enfatizó que los avances son medibles y concretos.

También mencionó obras como el inminente inicio del Polo de Seguridad y la pavimentación de once cuadras. “La obra pública está complicada en todo el país, pero seguimos apostando a mejorar”.

Frente a las críticas que a veces recibe la gestión, fue claro: “Las críticas hay que tomarlas, son necesarias para crecer. No escucharlas sería firmar un certificado de defunción política”.

Aunque evitó referirse a otras listas y prefirió concentrarse en su espacio, Branz anticipó que las elecciones locales “serán reñidas, con un esquema de tres tercios”. Y volvió a destacar que, si bien no estará en la boleta, seguirá aportando desde otro lugar.

