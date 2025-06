El Club Estrella Del Sur de Alejandro Korn, fue la sede elegida para la primera jornada de la Etapa Municipal de los Juegos Bonaerenses 2025, cuyas finales se realizarán en el mes de octubre de este año en Mar del Plata. Los equipos ganadores representarán a San Vicente en la Etapa Regional.

Con la presencia del Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza, y de todo el equipo de Deportes, encabezado por el subsecretario del área Cristian Gómez, desde las 9 de la mañana comenzaron a disputar su clasificación las distintas modalidades de la disciplina fútbol y el handbol masculino.

Los ganadores de esta primera fecha, pasarán a disputar la Etapa Regional de los Juegos, que comenzará en el mes de agosto próximo, entre los distritos de Presidente Perón, Ezeiza, Esteban Echeverría, Cañuelas, Lobos, Roque Pérez, Navarro y San Vicente. Quienes pasen de esta fase –en algunos casos- disputarán la Etapa Interregional, y otros se convertirán directamente en finalistas.

Los ganadores

Fútbol 11 colegial masculino sub 14 – Escuela Técnica 2 de San Vicente; en fútbol 11 colegial masculino sub 16, la Escuela Secundaria 9 de Alejandro Korn; por su parte, en la categoría sub 18 de fútbol 11 colegial masculino, los ganadores de la gran final fueron los jugadores de la Escuela Secundaria 2 de San Vicente.

En fútbol 11 libre femenino sub 14, el ganador fue San Vicente, logrando pasar a la Etapa Regional.

La final del hándbol escolar masculino sub 14 fue para la Escuela Secundaria 5 por un contundente 12 a 3, pasando de esta forma, a representar a San Vicente en la Etapa Regional.

En fútbol 5 colegial femenino sub 14, la Escuela Secundaria 11 le ganó la final a la Escuela Secundaria 9 por 5 a 1; en tanto que en la categoría sub 16, la Escuela Secundaria 9 logró pasar a la siguiente instancia, ganándole 5 a 1 a La Escuela Secundaria 8.

Este viernes, en las canchas al aire libre del Polideportivo Mugica, en Alejandro Korn, se disputará la Etapa Municipal en fútbol 5 colegial femenino sub 18, fútbol 7 mixto libre y beach vóley.

“Hoy celebramos el inicio de los Juegos Bonaerenses 2025 con estudiantes de nuestras Escuelas Secundarias, la Inspectora de Educación Física, Miriam Gerace y la comunidad educativa del distrito. Acompañados por el subsecretario Cristian Gómez y el director Osvaldo Rodríguez, compartimos el inicio de esta competencia formativa donde estarán presentes el disfrute, la inclusión, la tolerancia, el respeto y el compañerismo, con la posibilidad de participar en diferentes juegos deportivos, tanto escolares como libres en estos juegos tan maravillosos” destacó Mantegazza, en su paso por las instalaciones del Club Estrella del Sur.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Unite a nuestros grupos de WhatsApp | Sumate a nuestro canal de WhatsApp