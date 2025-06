Carlos «Cacho» García: “El radicalismo está atravesando su momento más irregular en 40 años”

El exintendente habló sobre el complejo panorama partidario de cara a las Legislativas 2025, y las posibles alianzas en un contexto de fuerte incertidumbre política.

Cacho García

Carlos “Cacho” García, histórico dirigente radical y exintendente de Brandsen, brindó una mirada profunda sobre la coyuntura política que atraviesa el radicalismo en la provincia de Buenos Aires y, particularmente, en Brandsen, donde el partido siempre se ha mostrado fuerte

La entrevista la brindó al programa Una Buena Mañana (Estación Radio) y estuvo cargada de definiciones políticas; abordó temas como la crisis institucional del partido, las posibles alianzas de cara a las elecciones legislativas de 2025 y el rol que debería jugar el radicalismo en un escenario polarizado entre el PRO, el peronismo y La Libertad Avanza.

“El partido nuestro está en una situación irregular, la más irregular de los últimos 30 o 40 años”, aseguró García, al referirse a la situación actual del radicalismo bonaerense. Y amplió: “Está judicializada la Convención y también está judicializada la elección provincial. El presidente del comité es de contingencia, el presidente de la Convención es de contingencia. Todo está en una especie de limbo legal y político”.

Ante esta situación, se realizó una asamblea impulsada por el comité provincial para conocer la postura de los distritos respecto a posibles alianzas electorales. Según García, “la asamblea estuvo bien, bastante variada, con muchos matices. Hay dirigentes que quieren acuerdos con el PRO, otros con la Coalición Cívica, con el GEN. Y hay quienes, como yo, no quieren saber nada ni con Macri ni con Milei”.

“SOMOS MAYORÍA, PERO…”

Consultado sobre el escenario electoral local, García fue claro: “Nosotros tenemos una ventaja en Brandsen: somos mayoría. Eso nos da autonomía para decidir. Pero también hay una desventaja: se renuevan cuatro concejales, y eso hace que cualquier alianza implique ceder espacios”.

Sobre el armado de una estrategia común, García comentó que “la intención es construir una lista propia del radicalismo. Una vez consolidada esa base, ahí sí podemos salir a hablar con posibles aliados. Pero primero tenemos que hacer una alianza con nosotros mismos”.

En relación al rol de figuras provinciales, García mencionó que el presidente del comité local, Raúl Paz, “es quien está iniciando las conversaciones para que el radicalismo sea uno solo”. En ese sentido, sostuvo que se ha avanzado en diálogo con otros sectores. “El viernes pasado vino la diputada nacional María Sotolano, se reunió con Raúl y hubo buen diálogo. Si hay que hablar con el PRO, el interlocutor es Jorge Espinosa, que tiene la lapicera en ese espacio”.

“NO QUIERO SABER NADA CON LOS LIBERTARIOS”

Uno de los puntos que divide aguas dentro del radicalismo es la posible alianza con La Libertad Avanza. Para García, es una alternativa que no entusiasma. “A mí no me gusta La Libertad Avanza. No quiero saber nada. Y encima el concejal de ese espacio acá en Brandsen votó todo con el peronismo. Nosotros no votamos todo en contra por sistema, votamos lo que está bien y rechazamos lo que está mal. Pero él acompañó todo, sin excepción”.

“El radicalismo provincial está en pleno debate, pero más que adentro del partido, en la periferia”, reflexionó García. “Tenés a dirigentes como Maxi Abad, que fue presidente del partido y que está dispuesto a ir con el macrismo o con el mileísmo, mientras otros preferimos una alianza con partidos afines como la Coalición Cívica, el GEN o el socialismo”.

Sin embargo, García reconoció que la falta de internas, por razones de tiempo, y la judicialización de la Convención complican aún más la toma de decisiones. “En tiempos normales, deberíamos acatar lo que defina la Convención, pero como no se puede reunir, el destino está en manos de las autoridades partidarias de contingencia. Y eso genera incertidumbre”.

“SI VAMOS SEPARADOS, GANA CUALQUIERA CON 1700 VOTOS”

A nivel local, García fue categórico: “Nosotros hacemos las alianzas si queremos. En Brandsen somos fuertes. El problema es cuando no van todos juntos. Si parte del radicalismo va por un lado, el PRO por otro, se termina dividiendo el voto y gana cualquiera con 1700 votos”.

También criticó la falta de compromiso electoral tras las internas: “Quien pierde una elección tiene la obligación de acompañar al que ganó. No se puede jugar por afuera. Eso pasó en la última elección y no debería repetirse”.

En medio de todas las incertidumbres, García sostuvo que el objetivo actual del radicalismo es lograr la unidad interna. “La tarea que se le encomendó a Raúl Paz es lograr que el radicalismo sea uno solo. Después veremos con quién negociamos. Todo dependerá también del consenso que se logre a nivel provincial. Pero primero tenemos que ordenar nuestra casa”.

“La idea es que el radicalismo vuelva a estar tecnificado, que sea coherente, que tenga rumbo. Después se verá con quién se arma la boleta, pero hoy lo esencial es la unidad interna”, concluyó.

