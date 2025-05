En una entrevista para Infobrandsen Desconectados, Claudia contó cómo surgió la idea de dar los talleres de manualidades, cómo fueron recibidos y cuáles son las propuestas que planea a futuro.

Cómo comenzó a incorporar conocimientos y cuándo surgió la idea de dar talleres

Respecto a las manualidades dijo que las realiza hace muchos años, y que prueba hasta lograr que salgan como le gustan: «Es mi cable a tierra en realidad». Las cosas nunca salen a la primera, y agregó que si la idea que tiene en la cabeza no queda tal cual al momento de ejecutarla, desarma el producto y vuelve a intentarlo. También mencionó que este año comenzó a estudiar un profesorado dedicado al tema artístico, para poder tener un conocimiento más al respecto.

En cuanto a las velas expresó que hizo talleres años atrás y que es un tema que se actualiza de manera constante: «Hago velas comunes, gourmet y de molde, y siempre hay algo nuevo para aprender». Las técnicas que le parecen más complejas son las que se utilizan para la vela gourmet, ya que es un proceso largo que lleva muchas horas. Por el contrario, las velas de molde no son tan complicadas, pero es imprescindible dar con el material adecuado, y que se trata más de un prueba y error.

Al ver las cosas que ella hacía, declaró que su entorno le preguntó por qué no enseñaba a otras personas: «Un día lo evalué y dije ´si lo hago hace tantos años es algo que me nace´», motivo que la llevó a intentar dar clases por primera vez. Comenzó con un taller para chicos dedicado a la navidad el año pasado, con temática rústica, del cuál dio detalles: «Había muchos nervios con los chicos porque los tenés que saber llevar, pero la verdad fue re lindo. Se armaba un clima re lindo entre ellos». A la vez realizó un taller para adultos, el cual fue bien recibido por las personas, quienes le pidieron que vuelva a darlo.

Lo que más le gusta de hacer velas o manualidades y a quiénes van dirigidas las clases

Muchas veces dice que uno se olvida del resto de las cosas porque cada producto requiere de atención: «Tenés tan fijo lo que querés lograr que te despeja, para mí es un cable a tierra». Sumó que es muy detallista con el resultado final, por lo cual muchas veces desarma las cosas y las retoma tiempo después.

La gente recibió muy bien sus clases. Explicó que le daba muchos nervios cuando sacó los primeros talleres porque no sabía qué era lo que iba a pasar, ya que hasta ese momento lo único que había hecho fue vender las manualidades y velas que producía. Otro de los motivos que la llevó a la incertidumbre fue que muchas personas no valoran las artesanías y menosprecian el trabajo que lleva: «Lleva mucho tiempo, dedicación, y le ponés todo tu amor y te dicen ´ay ¿No tenés algo más chiquito?´. Las artesanías cuestan muchísimo más en salir».

Las clases van dirigidas a todas las personas a las que les guste hacer manualidades: «A mi no me gusta que hagan el retrato de lo que yo tengo. Yo quiero que vos liberes lo que vos tenés, porque capaz a vos no te gusta el verde, te gusta el rojo o el negro. Entonces liberate y hacé lo que a vos te guste». Agregó que de los talleres salieron producciones muy lindas y diferentes entre sí, las cuales la dejaron sorprendida.

La similitud entre las manualidades y velas que produce

«Nunca hago dos envases iguales, salvo que me pidan algo en cantidad que tiene que ser igual o algún souvenir», expresó. Incluso aportó que las artesanías nunca salen idénticas a las otras, por más que uno quiera repetir dos veces el mismo trabajo.

En las clases explica lo que se va a realizar ese día a medida que lo hacen. Comentó que durante las mismas se genera un clima que nunca pensó que llegue a ser tan lindo, ya que entre los alumnos se ríen y hacen bromas. A ella le gusta cocinar algo para que compartan y disfruten en grupo mientras toman mate o té, con el objetivo de que se descontracturen: «Se forma un ambiente tan bonito que te quedás con el ´quiero otro´».

Otro punto importante de las clases es que muchas veces los alumnos no logran lo que tienen en mente: «Siempre digo que no te tenés que poner mal porque es la primera vez que te sentás a hacer una manualidad. Es hermoso el clima que se arma en un taller, tanto de niño como el de grandes». Resaltó que muchas veces comparten las fotos por el grupo de Whatsapp, consultan cosas que quizás olvidaron preguntar, e incluso preguntan cuándo se va a realizar el próximo taller.

Clases que planea a futuro

Por el momento está enseñando manualidades, pero el mes que viene tiene pensado dar talleres de flores y de velas. Las personas interesadas pueden comunicarse con ella a través de su Whatsapp (2223 42-8335) o seguirla en Instagram (@manos_a_la_obra_123).

Por Rocío García Beconi

