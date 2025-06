“La Picante” está preparada para un nuevo desafío luego del discutido fallo ante Cudos que la privó de ser campeona mundial. Ahora va por todo.

Este sábado, en el mítico escenario de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Sol Baumstarh (0-0-0) se enfrentará a la santafesina Daiana Ortiz (5-3-2) por el Título Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Previo al pesaje, la vecina del barrio República habló con InfoBrandsen Desconectados de lo que espera para este combate.

“Fue una pelea que salió bastante rápido. Después de mi última presentación terminé súper bien, sin golpes, así que hablé con mi promotora (Georgina Rivero) y le dije que ya estaba entrenando y que, cuando surgiera otra chance, yo iba a estar preparada”, explicó Baumstarh, mostrando su entusiasmo.

Baumstarh analizó el estilo de la rival de turno, Daiana Ortiz, quien viene de ganar el pasado 3 de mayo: “Hay que cuidarse porque tira muchos boleados, va caminando hacia atrás, pero por ahí sale de golpe revoleando, y también mete mucho la cabeza en las peleas”. La oriunda de San Lorenzo es una boxeadora peligrosa, no tan vistosa desde lo técnico pero que no permite errores.

Otra ventaja que podría tener a su favor es la distancia del combate. Será una pelea a 10 asaltos, algo que Ortiz no supo sortear ante Carla Merino y la uruguaya Adriana Piñeiro. “Eso puede ser una ventaja para mí”, analizó.

RINCÓN PROVISORIO

Un dato no menor es que Sol se desvinculó del Team Acosta a inicios de semana, por lo que ahora en el rincón, tendrá gente nueva. “Subo con el equipo de Leandro Ledesma. No hicimos ningún arreglo para seguir después; es algo provisorio”, aclaró la boxeadora, mostrando que, aunque hay cambios en su entorno, su foco sigue firme.

Más allá de la decisión, la brandseña fue sincera: “Ahora ya estoy enfocada en la pelea. Tratar de ganar este título es súper importante porque me abre la puerta a algo más grande”.

EL CAMINO DESPUÉS DE LA DERROTA

Baumstarh también reflexionó sobre lo que significó su última derrota ante Sol Cudos por el título mundial FIB, una experiencia que, aunque dura, no logró quebrar su espíritu.

“Después de la pelea estuve un poco bajón porque era un título del mundo y sentí que lo tuve tan cerquita, lo acaricié y no lo pude tener. Fue difícil, pero no me puedo quedar siempre con eso. Tengo que seguir entrenando y sé que van a venir más oportunidades”, afirmó con determinación.

“La idea es que cuando llegue ese día no vuelva a pasar, no volver a dejar que sean los jueces los que decidan. Hay que sacar a todas, no hay que dejar dudas”, aseguró, mostrando una mentalidad ganadora.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA GENTE

Como en cada pelea, la gente que sigue a Sol desde hace años estará pendiente, ya sea en persona o a través de la transmisión por TyC Sports. Y ante las urgencias por este combate, es muy probable que no salga un transporte como suele pasar en cada presentación.

“Siempre la Municipalidad me ayuda con colectivos, pero esta vez salió tan rápido que no tuve tiempo de avisar. Esperemos que la gente que pueda ir, vaya, y si no, yo sé que me hacen el aguante por la tele”, dijo con una sonrisa.

ESCUCHÁ LA NOTA

