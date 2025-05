El posible candidato a concejal del Movimiento Derecho al Futuro analizó la situación política del peronismo local, reafirmando el alineamiento con Kicillof. También contó que le solicitó al Ejecutivo los sueldos adeudados a la Cooperativa Primero Brandsen, la cual preside.

Gastón Cáseres, Mario Secco y Lucas Bronicardi.

El sábado 24, para Grassi.com (Estación Radio) habló Gastón Cáseres, referente local del Movimiento Derecho al Futuro y posible candidato a concejal. En la entrevista habló sobre la situación política del peronismo, su rol como presidente de la Cooperativa de Trabajo “Primero Brandsen” Ltda., las tensiones locales y las perspectivas de unidad de cara a las elecciones.

Cáseres aseguró que, a pesar de las versiones, la unidad del peronismo en el Distrito no está rota. “Yo creo que la unidad del peronismo no está rota; simplemente nosotros seguimos el lineamiento del gobernador para armar Movimiento Derecho al Futuro”, afirmó, destacando que el espacio fue conformado bajo la conducción provincial de dirigentes como Walter Correa, Andrés Larroque y Carlos Bianco.

“El movimiento está abierto para todos aquellos que quieran apoyar al gobernador”, recalcó, aunque reconoció que la situación es compleja porque muchos actores locales están identificados tanto con el gobernador Axel Kicillof como con La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner. “Hasta que no haya un acuerdo a nivel nacional o provincial, el tema va a estar pendiente”, admitió.

Cáseres explicó que la agrupación 13 de Abril, a la que representa, nació como un espacio impulsado por Correa y Larroque, y que su llegada a la mesa local responde a ese lineamiento. “Nosotros fuimos juntándonos, charlando y dándole volumen a este armado en Brandsen”, explicó, confirmando que desde hace tiempo viene trabajando políticamente junto a referentes como Lucas Bronicardi y Emiliana Oyhamburu, otra figura que se ha sumado al espacio.

“EN ALGÚN MOMENTO NOS VAMOS A JUNTAR”

Sobre las tensiones locales, especialmente respecto a otra referente del espacio Movimiento Derecho al Futuro y quien está a cargo de la Casa Peronista local; Silvia López. Cáseres fue claro: “Estamos todos bajo el mismo lineamiento y seguramente en algún momento nos vamos a juntar a hablar”, dejando abierta la posibilidad de integrar más sectores.

En relación a las posibles alianzas de cara a las elecciones, sostuvo: “Yo creo que en la gran sumatoria, llegado el momento de las elecciones generales, el 27 se puede conformar una gran unidad. A veces es necesario que se den estas situaciones para poder reorganizarnos nuevamente”.

Respecto a su posible confirmación en una lista, Cáseres reconoció: “Lo que hemos charlado a lo largo de este tiempo es mi precandidatura a concejal, pero esto es un proceso de charlas, debates y reuniones. Estamos sujetos a conversaciones y la lista está abierta”.

Finalmente, se refirió al conflicto que enfrenta como presidente de la cooperativa local: “Presenté una nota al Ejecutivo por los dos meses adeudados que teníamos en el contrato de locación, pero no he tenido respuesta de nadie. No estamos prestando el servicio que solíamos prestar porque se cortó el trabajo”.

