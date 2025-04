El concejal de LLA habló sobre su abstención en el Concejo Deliberante en la votación por las termoeléctricas.

En una entrevista emitida en Grassi.com (Estación Radio), Jonathan Roldán, concejal local del bloque de La Libertad Avanza, ofreció detalles sobre la reciente votación que determinó que por el momento no se instalen termoeléctricas en la Ciudad. El entrevistado, explicó las razones detrás de su decisión de abstenerse.

«Fue un tema complicado, estuvimos varios días sin dormir gracias a eso», confesó al aire. «Teníamos presión de todos lados, fue un tema muy importante para Brandsen, más allá de si se instalaba o no se instalaba», agregó.

Roldán enfatizó la importancia de una audiencia pública completa y un consenso sólido entre los residentes y el gobierno local. «Nuestra preocupación principal era asegurar que todas las voces fueran escuchadas de manera equitativa», destacó durante la entrevista. El edil subrayó la necesidad de un análisis exhaustivo del impacto ambiental y económico de las termoeléctricas propuestas, buscando alternativas que beneficiaran a la comunidad sin comprometer el medio ambiente.

«Nos enfrentamos a presiones de todos los lados, pero nuestra responsabilidad era tomar una decisión fundamentada en el interés público y el bienestar a largo plazo de Brandsen», explicó con respecto a su abstención. Además, reconoció las tensiones internas y externas que rodearon la votación, incluyendo el debate en redes sociales y las expectativas de los diferentes sectores de la comunidad.

¿QUÉ PROPONÍA ROLDÁN?

El concejal planteó varias veces la posibilidad de bajar el proyecto y trabajarlo con más calma: «Yo lo dije: había que bajar el proyecto, trabajarlo, analizarlo. Buscar alternativas que no generen tanto impacto ambiental, tal vez instalar menos generadores, tal vez hacerlo en otra escala».

En su visión, había formas de conciliar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente: «Se podía haber llegado a un consenso para que Brandsen creciera, para que haya trabajo, pero sin contaminar».

La ausencia del concejal Lucas Bronicardi también influyó en el desarrollo de los eventos. Roldán comentó sobre la importancia del quórum y cómo la estrategia de presencia en la sesión afectó las dinámicas de votación. «Fue un proceso complejo y agotador, pero es parte del deber que asumimos como representantes electos», afirmó.

En cuanto a futuras acciones, Roldán expresó su deseo de continuar el diálogo abierto con los ciudadanos y explorar opciones alternativas que promuevan el desarrollo sostenible de Brandsen. «Este debate nos ha enseñado la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones».

«La abstención fue lo más responsable que pudimos hacer. No teníamos todos los elementos para decir sí o no, y la manera en que se manejó todo el proceso no nos dejaba otra opción», concluyó.

