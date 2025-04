El secretario de Seguridad de la Comuna se expresó sobre el conflicto de las últimas semanas con los camiones que transportan torres eólicas y también hizo referencia a las motocicletas.

En una conversación para el ciclo radial Grassi.com, José González, Secretario de Seguridad local, abordó diversos temas que atraviesan a la comunidad. Desde el control de motocicletas en horas nocturnas hasta la regulación del tránsito de camiones cargueros por el centro urbano.

Uno de los primeros temas tratados fue la problemática de las motos circulando durante la noche, una constante que genera malestar en todo el pueblo. González confirmó una mejora en este sentido, aunque aclaró: «Por una cuestión de norma de tránsito, las motos cuando andan a la madrugada no las podés parar, no las podés correr… tenés que ser muy cauteloso en el momento de poder detenerlas».

El secretario de Seguridad comenzó destacando los esfuerzos por mitigar el impacto del ruido y la seguridad vial durante las horas de madrugada, subrayando: «Las normativas de tránsito son claras, y nuestra labor es asegurar el cumplimiento sin comprometer la seguridad pública».

También reconoció el cambio percibido en el comportamiento de los conductores: «Hemos notado un mayor respeto hacia las autoridades y una reducción significativa en los incidentes nocturnos».

Uno de los puntos más relevantes de la charla fue la situación de los camiones que transportaban tubos y componentes de molinos eólicos a través del casco urbano, generando roturas en la vía pública, principalmente en los semáforos.

González explicó el proceso que condujo a la suspensión temporal de estos pasos: «Tras consultas legales y negociaciones con las empresas, logramos establecer una moratoria con condiciones claras para mantener la seguridad vial y el orden urbano».

Y reveló que en la medida tuvo mucho que ver el Jefe Comunal Fernando Raitelli: “El intendente me llamó y me dijo: ‘José, no sé cómo hacés, pero no pasa un solo camión más’”.

A partir de ese mandato, se implementaron controles estrictos y se detuvo el paso: “Retuvimos camiones durante horas, y eso para la empresa tiene un costo altísimo. Ahí se dieron cuenta de que no era tan fácil pasar por Brandsen”. (ver video)

Como resultado, la Dirección de Vialidad emitió una resolución en la que suspendió el paso de estas unidades por un plazo de 30 días hasta un año, con una condición clave: “Las empresas sólo podrán pasar si dejan los semáforos en perfecto estado, tanto en su estructura como en lo eléctrico. Vialidad va a fiscalizar eso”.

REUBICACIÓN DEL COMANDO RURAL

La charla cerró con una primicia: el traslado del Comando de Prevención Rural (CPR) desde la Ruta 6 y 53 al kilómetro 4,5 de la Ruta 29, donde hoy funciona un subcomando. “Esto lo veníamos solicitando hace tiempo. Lo planteamos al subsecretario de la Policía Rural, Eduardo Aparicio, y lo entendió perfecto”, comentó el funcionario.

González explicó que el nuevo emplazamiento permitirá una mayor cobertura territorial: “Estamos convencidos de que es un lugar mucho más estratégico. Desde ahí se puede atender Altamirano, Jeppener y otras zonas rurales con más rapidez”.

Y aclaró que el puesto de la Ruta 6 no desaparecerá: “Ese quedará como subcomando. El nuevo en la Ruta 29 será el comando principal, con personal y móviles propios, y habilitado para tomar denuncias”.

