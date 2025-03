En una entrevista radial con el Intendente uno de los temas más candentes de la entrevista fue la discusión sobre la instalación de la planta generadora de energía. Al respecto y sobre el entrecruzamiento de opiniones y acusaciones, negó haber tenido un «enfrentamiento» con los vecinos al ingresar al Museo donde se realizó la apertura de Sesiones Ordinarias en el Concejo Deliberante y aseguró que siempre ha estado abierto al diálogo. «Al ver que algunos gritaban fuera de lugar, no pude hablar con ellos, pero enfrentamiento de ninguna manera», explicó.

El intendente de Brandsen, Fernando Raitelli, brindó una entrevista en el programa Grassi.com por Estación Radio FM 90.7, donde abordó diversos temas de su gestión, pero el foco principal estuvo en la controvertida instalación de una central termoeléctrica en el distrito. Raitelli respondió a las críticas, desmintió informaciones erróneas y reafirmó su compromiso con el desarrollo del municipio.

Consultado sobre el impacto ambiental, desestimó que la planta utilice cantidades excesivas de agua y aclaró que «las termoeléctricas no usan grandes cantidades de agua para refrigerar». Además, invitó a los vecinos a una reunión informativa en el Concejo Deliberante para el próximo miércoles y la visita a una planta similar en Luján para despejar dudas.

Fernando Raitelli durante el discurso en el inicio de las Sesiones Ordinarias 2025

Reconoció que la decisión no es fácil, pero insistió en la necesidad de atender la crisis energética de la región: «No es grato tener que anunciar una central termoeléctrica, pero cuando te toca asumir responsabilidades y hay un déficit energético marcado, hay que tomar decisiones». También enfatizó que, si la central no se instala en Brandsen, se ubicará a pocos kilómetros en otro municipio, generando el mismo impacto ambiental, pero sin los beneficios fiscales y laborales para la ciudad. «Si la central se instala fuera del distrito, el impacto ambiental sería el mismo, pero perderíamos los impuestos y los puestos de trabajo que podría generar. Tengo una responsabilidad y me toca afrontarla», sostuvo.

Respecto al tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante, Raitelli destacó que la decisión final está en manos de los ediles. «Si no hay mayoría, la central no va a estar. No está definido aún», aclaró. A las declaraciones del concejal de La Libertad Avanza, Jonathan Roldán, quien anticipó que hoy por hoy y con los datos que tiene hasta ahora, su voto es en contra de cambiar el “uso del suelo”, lo que impediría la instalación de la termoeléctrica, el Intendente manifestó, «su conducción política defiende la libertad de mercado y minimiza el impacto ambiental de las empresas. Hay una contradicción».

Tambien respondió sobre las declaraciones públicas del Concejal Lucas Bronicardi, integrante de Unión por la Patria. quién había declarado en la semana que se iba a interiorizar sobre todas las dudas que pudiera tener y posteriormente “votaría a conciencia”, más allá de la decisión del bloque al que pertenece. “Esto no debe tomarse como que mi voto será en contra” agregó.

Al respecto Raitelli manifestó “tiene toda la libertad de hacerlo, pero tenemos que entender que nosotros asumimos responsabilidades porque nos presentamos a elecciones con un partido político y debemos tener coherencia si somos parte de un bloque. Lucas en ningún momento dijo que va a votar en contra. Yo apelo a que vote con el bloque, independientemente de sus dichos. Obviamente que a mí un poco me molesta esta situación. Soy muy sincero, no me cae bien esa situación, pero la minimizo, tampoco voy a dramatizar por lo que dijo”

Al ser consultado sobre posibles presiones políticas o empresariales para la aprobación del proyecto, el intendente fue tajante: «No recibí presiones de nadie. La empresa presentó el proyecto durante la gestión anterior, antes de que asumiéramos y nosotros simplemente lo analizamos». Además, aseguró que cualquier decisión estará enmarcada en la legalidad y la discusión democrática.

La definición sobre la central termoeléctrica sigue abierta y dependerá de la decisión del Concejo Deliberante en las próximas sesiones. Mientras tanto, el debate sigue vigente entre vecinos, ambientalistas y autoridades locales.

OTROS TEMAS DE SU DISCURSO

Economía y Obras Públicas

En otro tramo de la entrevista, el intendente reconoció las dificultades económicas que atraviesa el municipio y explicó que la falta de recursos ha condicionado la concreción de varias obras. «Nosotros saldamos una deuda de 300 millones de pesos con fondos municipales, lo que nos impidió destinar dinero a la compra de maquinarias y mejoras urbanas», sostuvo.

Señaló que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se logró adquirir 1000 luminarias LED a través de un leasing con el Banco Provincia y que su colocación comenzará en el barrio Las Mandarinas. Además, adelantó que se están realizando trabajos de mejora en caminos rurales y que se priorizará la colocación de piedra en calles que lo requieran.

El jefe comunal también expresó su malestar con Vialidad por la falta de respuestas respecto a la iluminación en los accesos a Brandsen y la reparación de semáforos dañados por camiones de gran porte. «Nos rompieron siete semáforos y no tenemos la capacidad técnica ni económica para repararlos. Finalmente, logramos que la empresa responsable se comprometa a arreglarlos», explicó.

Inversión en salud

Uno de los ejes centrales del discurso del intendente, que detalló minuciosamente y al que le dedicó mayor cantidad de tiempo, fue el fortalecimiento del sistema de salud local. «Fue el área en la que logramos un cambio significativo. Compramos equipamiento, incorporamos profesionales y creamos la Dirección de Salud Mental», afirmó.

Además, anunció la adquisición de un tomógrafo para el hospital municipal, una demanda histórica de la comunidad. «Esto permitirá mejorar la complejidad del hospital y avanzar en la consolidación de una terapia intensiva real», destacó.

Definiciones políticas

En el cierre de la entrevista, Raitelli se refirió a la convocatoria a elecciones PASO, oficializada por el gobernador Axel Kicillof para el 13 de julio y cuyo decreto se conoció minutos antes de la entrevista. «Estamos acostumbrados a esta situación. Si hay internas, las afrontaremos», declaró, aunque manifestó su deseo de que su espacio político llegue a un consenso para evitar divisiones.

Entrevista completa con Fernando Raitelli

