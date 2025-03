La concejal de JxC habló de que inició la etapa de interiorización y que evaluarán todo ya que es un tema “demasiado importante para tomarlo a la ligera».

Graciela Neira, concejal de Juntos por el Cambio, habló en Grassi.com sobre los proyectos que están siendo analizados por el HCD: la instalación de una central termoeléctrica y la regulación de los invernaderos en el distrito.

Sobre la central termoeléctrica, Neira explicó que el proyecto ingresó recientemente al Concejo y que aún cuentan con poca información oficial. «Recién inicia, la etapa en que los concejales empezamos a buscar información y de tener una idea más clara de qué se trata», afirmó.

La concejal destacó que el Ejecutivo municipal busca una resolución rápida, pero que el tema es «demasiado importante para tomarlo a la ligera». Por ello, aseguró que se tomarán el tiempo necesario para analizar el impacto medioambiental, la empresa a cargo y el servicio que prestará la planta.

«Nosotros evaluamos todo, no una sola cuestión», enfatizó Neira, mencionando la preocupación por el consumo de agua y el destino de los desechos. Además, señaló que la energía generada no será volcada en Brandsen, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios para el distrito.

«Hay que analizar los pros y los contras de todo, pero cuando los pros son monetarios y las contras son humanas, me parece que hay una diferencia que no es igual 2 + 2», reflexionó Neira.

INVERNADEROS

En cuanto a los invernaderos, Neira explicó que el Concejo busca regular la actividad para minimizar su impacto ambiental, sin prohibirla. «Nuestra función como concejales es de mucha responsabilidad, porque nosotros tenemos que estar siempre jugando con este equilibrio», señaló.

La edil destacó que existe un consenso entre los bloques para trabajar en este sentido y que se buscarán restricciones que aseguren la menor contaminación posible. «Estamos de acuerdo en la mayoría de puntos, siempre hay para discutir», afirmó.

Neira adelantó que es probable que en la próxima sesión ordinaria se apruebe una ordenanza que regule la actividad de los invernaderos en Brandsen.

CRÍTICAS A MILEI

Consultada sobre las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, quien sugirió que el gobernador Axel Kicillof debería renunciar y que él podría resolver el problema de la inseguridad en la provincia en un año, Neira expresó su desacuerdo.

«Me parece un desprecio absoluto por las instituciones y por la democracia», afirmó, y agregó: «Tenemos un gobernador que, te guste o no, fue elegido por los vecinos, por toda la provincia de Buenos Aires, y él debe cumplir su mandato, como debe cumplir el presidente, los intendentes. Esa es una regla básica y fundamental de la democracia».

Neira señaló que, si bien puede no estar de acuerdo con la gestión del gobernador en materia de seguridad, es fundamental respaldar la gobernabilidad. «Si nosotros no nos gusta lo que está haciendo y todos vamos a que esa persona se vaya del cargo, me parece que estamos en, perdemos el valor de la democracia», concluyó.

