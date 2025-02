El referente radical criticó la gestión municipal, habló de la falta de propuestas y marcó distancia con el oficialismo nacional, dejando entrever que no está de acuerdo con una posible alianza.

El sábado último, por Grassi.com (Estación Radio) pasó Carlos «Fela» Ferreyra, referente de UCR Evolución en Brandsen. En la charla se abordaron temas cruciales que atraviesan la política local y nacional.

Al hablar sobre el futuro político de Brandsen, Ferreyra mostró una postura firme contra posibles alianzas: «Eso no va a depender de nosotros. Yo no estoy de acuerdo”, declaró, en desacuerdo con una eventual unidad de las tres facciones radicales, haciendo énfasis en la importancia de mantener la autonomía y credibilidad de la UCR.

“Creo en mantener nuestra identidad y principios, incluso si eso significa perder elecciones”, agregó, incluso dejó entrever que su futuro sería otro en caso de que haya una coalición con el oficialismo nacional y justificó: “Estoy en las antípodas de La Libertad Avanza”.

UN BRANDSEN CARENTE DE PROPUESTAS

Ferreyra habló de un Brandsen “carente de propuestas” y ante la consulta sobre qué es lo que le falta al gobierno de Fernando Raitelli, el entrevistado fue contundente: “Gestión. El caballito de batalla en campaña fue que los anteriores Ejecutivos no gestionaban. Ahora resulta ser que no tienen respuestas. Me parece que quedó preso de sus propias palabras”.

En cuanto a la gestión municipal, Ferreyra destacó la necesidad de mayor eficiencia y creatividad. Criticó la falta de ejecución de proyectos prometidos y propuso iniciativas concretas como el uso de fondos locales para obras públicas. Para ello evocó la construcción de la Planta de Reciclado, la cual –mediante Ordenanza- se financió con tasas diferenciales “lo que demuestra que podemos generar recursos propios y mejorar la infraestructura local».

Carlos remarcó que se hicieron propuestas como la construcción de una planta de hormigonado, pero “tenemos que hacer un ‘mea culpa’ de que la gente no nos escuchó; fuimos malos nosotros, pero las ideas las teníamos. Quizá sea un déficit nuestro de comunicación el no haber llegado a la gente, pero no estamos inventando nada”, enfatizó con autocrítica.

Se discutió la responsabilidad en el suministro de agua en Altamirano. “Fela” instó a buscar soluciones por encima de buscar culpables. «La gente necesita respuestas concretas, no excusas políticas. Hay que ponerse adelante para resolver problemas”. Y evocó que este problema, por lo menos, viene desde el 2011 cuando él tuvo que ocupar el rol de secretario de gobierno durante la gestión de Mirta Sargiotti.

Otro de los puntos centrales de la conversación fue el cambio de postura del senador Eduardo Vischi, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, respecto al voto negativo para que se conforme la comisión investigadora contra el presidente Milei con respecto al “criptogate”.

Sobre esto, Ferreyra comentó con sinceridad: «Es sorprendente ver cómo alguien puede firmar un proyecto y luego votar en su contra. Es llamativo; un reflejo de la dinámica actual, donde los personalismos y los intereses individuales parecen primar sobre la coherencia partidaria».

