Joaquín Vrancic: “Los mismos trabajadores han dejado de confiar en los representantes sindicales”

El presidente de la Juventud Radical local cuestionó el rol del sindicalismo argentino y habló sobre el comunicado lanzado hace algunos días.

Joaquín Vrancic, Presidente de la Juventud Radical de Brandsen, en el programa Grassi.com de Estación Radio FM 90.7, se refirió al comunicado “El sindicalismo ¿es Peronismo?”, emitido por la juventud del partido que representa, cuestionando la realidad sindical argentina. Expresó su inquietud sobre la desconfianza creciente en los sindicatos y la necesidad imperante de democratizar estas instituciones.

Según Julio Grassi, a su entender, el comunicado salió en un momento inoportuno “porque es precisamente cuando los gremios y la CGT están cumpliendo la función de luchar para frenar el avance destructivo del Presidente Milei, en perjuicio de los trabajadores y de los jubilados”.

Al planteo crítico, Vrancic respondió: “El comunicado es a raíz de ese paro general, pero no es ninguna imposición a la sociedad, porque de hecho es una invitación, una convocatoria a que la gente se replantee lo que nosotros mismos nos replanteamos. No se está imponiendo ninguna cuestión, son preguntas que nos hicimos nosotros, para las cuales nos preparamos e investigamos al respecto. Entonces nos dimos cuenta de que este comunicado es a raíz del paro general, es cierto, pero lo podemos ubicar en cualquiera de los gobiernos desde la vuelta de la democracia en adelante. El comunicado va a ser oportuno en todos estos gobiernos y se lo puedo ratificar con las estadísticas que nosotros hemos buscado para hacerlo. Si bien es una manifestación de un grupo de jóvenes políticos, es el producto de una investigación que hicimos, no es que se nos ocurrió hacer el comunicado por el paro y nada más. Lo hicimos basado en índices y en estadísticas que nos demostraron que desde la vuelta a la democracia la CGT, vamos a decirlo sutilmente, ha sido más estricta con los pedidos a los gobiernos no peronistas que con los peronistas”.

Vrancic puso su punto de vista sobre algunas de las frases del comunicado como por ejemplo «¿Por qué son multimillonarios en una Argentina en decadencia, mientras los trabajadores o trabajadoras no llegan a fin de mes?». Ampliando sobre ese punto agregó: “Muchas cosas son las que se escuchan en la calle, hoy vamos a sincerarnos todos. Se ha perdido confianza en las asociaciones gremiales, de hecho, los mismos trabajadores han dejado de confiar en los representantes sindicales. El comunicado surge de ahí, del paro general, es cierto porque lo dice el propio comunicado, pero también sale por lo que se palpa en la calle, que al final es lo que importa. Muchas veces podemos escuchar a los sindicalistas hablar en televisión y levantar banderas que después no cumplen, no predican con el ejemplo. Pero lo importante es lo que se palpa en la calle, ¡si los trabajadores han dejado de confiar en los representantes ¿por qué nosotros le vamos a seguir cocinando el guiso a ellos?!”. E hizo hincapié en la falta de representatividad y legitimidad de los sindicatos, contrastando su accionar durante distintos gobiernos y momentos históricos.

A través del reportaje ratificó que seguirán “luchando y exigiendo la democratización de los sindicatos. La democratización del sindicato es el eje del comunicado que busca revitalizar el debate sobre el rol sindical en la sociedad argentina”.

