Todos estamos de acuerdo que la educación es lo importante en nuestras vidas, que la educación no hará libre ahora me pregunto: ¿Qué educación queremos? ¿Qué educación estamos dispuestos a ejercer? ¿Qué compromisos hacemos en nombre de esa educación?

La educación argentina no necesita salvadores épicos, que sean súper expertos. Necesitamos que la educación sea un tema de todos, que tengamos una educación real, porque si estamos implicados será nuestra propia salvación educativa. Los argentinos tenemos que sincerarnos y tomar en cuenta ¿qué modelo de educación y de persona queremos y para qué sociedad?

Actualmente hay muchos vicios educativos de parte de todos. En los años que llevo de docente cada vez veo que se quiere lograr un menú educativo en vez de una verdadera política educativa.

A continuación, hago un muestreo incompleto de que lo que como docente observo: Si son 190 días de clases se protesta y se ponen palos porque los agentes de turismo protestan “no ganamos y el calendario docente perjudica a las ciudades turísticas”. Si surge algún hecho nuevo en la sociedad como por ejemplo los delitos informáticos con menores; los docentes se tienen que hacer cargo de enseñarlo, delegando en ciudadanos docentes el problema de que la “escuela no enseña nada” entonces empezamos a hacer refritos conceptuales sin una previa capacitación y todo se actúa por la lógica del quilombo. Los chicos bien gracias. Corremos siempre muy atrás de los problemas.

Galopante primarizacion de la escuela secundaria, se los infantiliza, esto a la larga trae una precarización educativa. Si los alumnos están cursando el secundario que es lo que a mí me atañe, se los primeriza su educación negándole la responsabilidad de conocer sus obligaciones Situación a ver: Los chicos se van de vacaciones cada vez más en fechas en que la se están dictando clases, esa es una decisión familiar que no tiene que recaer en las escuelas, los padres se tienen que hacer cargo de estas faltas y de las actividades que normalmente se dictan en las escuelas, todo. Este año tuve que felicitar a una alumna porque cuando vino le tomé examen en la fecha que luego de 20 días de no asistir a clases sin chistar y lo respondió, era lo normal, pero…

Los argentinos valoramos mucho la educación como derecho, pero de hecho no lo ejercemos, necesitamos que nuestros alumnos salgan de la escuela en lo posible siendo personas críticas y autónoma y no peones de los que quieren detentar el conocimiento. No quiero que mis alumnos lleven el signo de la ineficiencia de los adultos, todos responsables y yo la primera.

Daniela Leiva Seisdedos.

Prof de Historia. Revista El Arcón de Clio. VI Premios UBA. Manuales de CDC de Tinta Fresca-Alfaomega. Personalidad destacada de la Educación del HCD de La Plata.

