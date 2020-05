Indignante: le robaron a la Dra. Adriana Testi en el Hospital San Martín

Mientras realizaba su labor, un hombre le sustrajo la computadora que tenía dentro de su mochila.

Un increíble y vergonzoso hecho ocurrió en el Hospital San Martín ayer por la mañana. Un hombre le robó una computadora, mientras realizaba su correspondiente turno. El hecho ocurrió dentro de la sala de Reumatología. La doctora había dejado su mochila en el sector y se fue a realizar la atención a los diferentes pacientes.

En un ínterin, un hombre ingresó dentro de la misma y en poco segundos, le robó la computadora que estaba dentro de su mochila. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del hospital. En diálogo con Diario Hoy, Adriana Testi contó detalles del hecho: “a las 11:15, un hombre ingresó a la Sala de Reumatología y en dos segundos, me robó la computadora con información y material importante”.

Y agregó que pese a contar con el video, no le toman la denuncia: “fui a la comisaría novena y me dijeron que no pueden hacer nada. Necesito recuperar mi pc, que es una notebook Lenovo color celeste pastel.

Quiero escracharlo, aunque se le vea media cara. Es una vergüenza”, contó enojada. Adriana Testi es una ex vecina que además de haber nacido y vivido en nuestra ciudad, en la actualidad desarrolla una importante actividad profesional en Brandsen.

