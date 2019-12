El Semanario Tribuna en su edición de hoy publicó una nota referida a la actriz de Jeppener, quién reflotó públicamente un problema que arrastra con el municipio de Brandsen desde hace un tiempo.

DICE TRIBUNA

Viviana Saccone estuvo este domingo otra vez en la mesa de Mirtha Legrand y se refirió una vez más al loteo de Jeppener, un tema que la tiene preocupada y que por ahora parece de difícil resolución.

Viviana dijo lo siguiente: “Hice un loteo en su momento que fue aprobado y cuando terminé eso y empecé a vender los lotes me dijeron que tenía que construir una infraestructura enorme para poder hacerlo”. Considera que “hay un error municipal porque paran un proyecto y eso trajo problemas a gente que compró, cuando en realidad está todo bien hecho con agrimensor y está aprobado por la Municipalidad. Ahora está todo parado”.

Viviana fue apoyada en todo el relato por el resto de los invitados, que incluso se permitieron dirigirse directamente a Cappelletti para reclamarle que haga lugar al pedido de Viviana “Si a mí de entrada me decían que, a ese loteo para venderlo tenía que hacerle semejante inversión, no lo hacía. Son 8 mil metros de tierra. Me acusan de que yo debía conocer la ley, pero hace 35 años que no vivo en Brandsen y esa ley tiene un artículo que dice que yo me tendría que haber hecho cargo (de las obras que exigen para poder comercializar ese terreno)”.

La reconocida actriz agregó “Mi idea era irme a vivir ahí porque está toda mi familia allá, pero me sacaron las ganas. Hay calles que figuran y tienen hasta un nombre pero que nunca se abrieron aunque figuran en catastro”.

¿QUÉ PASÓ?

El tema es de orden privado pero, por lo que se pudo averiguar, Viviana Saccone habría parcelado casi una manzana en el barrio Los Charas de Jeppener, donde figura una calle que, hasta el momento, está cerrada. Saccone -por lo que comentan-realizó las presentaciones en el Municipio y vendió un terreno que fue escriturado. Las diferencias comenzaron a marcarse no tanto por no materializarse aún la apertura de esa calle, sino al tomar conocimiento de una carencia aún más costosa: para poder comercializar esos lotes se necesita, sí o sí, que posean disponibilidad eléctrica, cosa que aún no tienen y costará mucho lograrla.

En esta nueva presentación en los clásicos almuerzos generó opiniones diversas. Desde la Comuna prefirieron no abrir juicio, aunque explicaron que para poder vender un loteo hay que respetar lo que exige la ley de suelo de Provincia y las ordenanzas municipales que legislan en esta materia. Y que no hay lugar a excepciones. Cuando Viviana preguntó cuánto costaba proveer de energía eléctrica esas tierras, el presupuesto que entregó la Cooperativa de Jeppener fue de un millón y medio de pesos, cifra que según Viviana está más allá de sus posibilidades.

Se explicó en ámbitos oficiales que una cosa es aprobar el loteo pero otra cosa es aprobar su comercialización. Es en esa instancia cuando crecen las exigencias. Incluso trascendió que hay una casa habitada en ese loteo a la que se permitió una conexión clandestina para poder contar con luz, una excepción que -dicen- no se podrá ni se deberá repetir.

Publicó: Semanario Tribuna

Comunidad InfoBrandsen

info@infobrandsen.com.ar

Seguinos en FaceBook: InfoBrandsen

Seguinos en Twitter: @InfoBrandsen