La dirigente peronista, a pesar de no estar alineada con el sector oficial, lleva adelante importantes proyectos sociales en la Ciudad.

La dedicación y la lucha constante por el bienestar de la comunidad, fueron algunos de los motivos que mencionó Silvia López como motores de su trabajo, lo hizo en una charla a través del programa Grassi.com por Estación Radio FM 90.7.

Silvia López es una peronista que tiene su Unidad Básica, su agrupación en Brandsen y casi nunca o nunca se la ve con los restantes miembros del Peronismo local. Sin embargo, su presencia se nota a través de la participación en las movilizaciones (marcha universitaria) y de obras que se hacen ver por su importancia en la ciudad, caso polideportivo en el Barrio Los Pinos.

La entrevistada reflexionó sobre la importancia de la acción concreta frente a las palabras vacías de los políticos. Y manifestó: «Estamos con un desarrollo y una apuesta en la política de Brandsen muy fuerte y actuamos por instinto»: En respuesta a la falta de contacto del peronismo local, Silvia resaltó la importancia de la acción guiada por la convicción y la responsabilidad histórica; «estoy a disposición porque soy una compañera del peronismo», indicó.

Precisamente consultada por qué el distanciamiento con el Peronismo local, aclaró: “No es distanciamiento ni mucho menos. No depende de nosotros, creo que tenemos que ser conducidos. Me acerqué un montón de veces y saben perfectamente que busqué la coordinación con el presidente del partido desde el momento cero, no solo con él sino con otros compañeros. Estoy lejos de querer cortarnos solos, sobre todo porque soy consciente del momento histórico que estamos viviendo. Entonces si hay alguna cuestión y yo no puedo en el Peronismo, las cosas las voy a hacer por responsabilidad histórica. A mi también me gustaría sacarme la duda de saber por qué no estamos juntos; dónde está motivada. Estamos a disposición y me he puesto a disposición con Fernando (Raitelli) después que ganó. Nos reunimos y estoy a disposición porque yo soy una compañera del Peronismo”.

Explicó cómo logró entregar zapatillas y guardapolvos a 1116 niños, en un encuentro donde participaron 1954 personas, entre mujeres y niños. También habló sobre cómo está logrando -y con quienes-, realizar un polideportivo en el Barrio Los Pinos.

La pregunta es: ¿Cómo se consiguen esas cosas? López explicó: “Son recursos para proyectos sociales”. Y agregó: “Todo lo que estamos haciendo en Brandsen es comunitario y está enfocado en mejorar la vida de todos los ciudadanos”. Sobre la construcción del polideportivo, indicó que es el resultado de una larga gestión comunitaria y representa el espíritu de unidad y trabajo en equipo.

NOTA COMPLETA CON SILVIA LÓPEZ

2223508499 Unite a nuestro grupo Sumate a nuestro canal: Comunidad InfoBrandsen/a>

Envianos un mail a: info@infobrandsen.com.ar