El encuentro será el próximo lunes y contará con música en vivo y reflexión.

La Comuna invita a la presentación de «Los hijos del ‘No llores’. Un manifiesto para la nueva tierra», el libro de Carolina Nora Pinto, una propuesta que trasciende la literatura para invitar a conectar con la emocionalidad como fuente sanadora y con la vulnerabilidad como una herramienta de poder.

Además de compartir su obra, la autora interpretará algunas de sus canciones junto al artista local Francisco Cárcamo, en una actividad que será moderada por Victoria Moroni.

El encuentro se realizará el lunes 13, a las 18.30, en el Museo y Archivo Histórico (Mitre 146). La entrada es libre y gratuita; se invita a toda la comunidad a participar.

BREVE RESEÑA

La mayor parte de nuestra humanidad, se encuentra encerrada entre las cuatro paredes de lo ya establecido, en donde nuestras propias elecciones, decisiones y creencias son un breve susurro y existe un altavoz para dictarnos desde afuera cómo tienen que ser las cosas. «No llores» es una muestra, simple pero contundente, de una de las trabas o cerrojos que nos mantienen encerrados en el molde que lo define todo. Y este libro, intenta ser una de las llaves o herramientas, que abre la puerta para que salgamos de ahí, sólo si nuestra versión más real y auténtica nos invita a hacerlo.

LOS HIJOS DEL «NO LLORES» es un manifiesto creado desde el prisma de un alma emocionalmente curiosa, que encontró las respuestas a varios cuestionamientos que se formuló previamente, tras atravesar experiencias terrenales complejas, turbulentas, desafiantes. Un alma que no pretende imponer nada a quienes lean, sólo estimular en ellos la curiosidad que los lleve a su propia verdad.

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